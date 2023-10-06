Dofer Yapı ne zaman halka arz edilecek? Hisse fiyatı ve talep toplama tarihleri nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 5 Ekim 2023 tarihli bülteninde 3 şirketin daha halka arzına onay verdi. Borsaya gelecek şirketlerden biri de Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ. Dofer Yapı, halka arz detayları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor.

Dofer Yapı halka arzı ne zaman yapılacak?

Dofer Yapı telep toplama tarihleri resme olarak açıklanmadı. Şirketin önümüzdeki hafta talep toplamaya başlayacağı belirtiliyor.

Toplamda 17 milyon pay satışı yapılacak.

Dofer Yapı'nın sermayesi 41,75 milyon TL. Sermaye artırımından sonra değeri 55,75 milyon TL'ye çıkacak.

Mustafa Doğan’ın sahip olduğu 1,59 milyon TL, Yağmur Doğan’ın sahip olduğu 690 bin TL, Mert Doğan’ın sahip olduğu 690 bin TL ve Yasemin Doğan’ın sahip olduğu 30 bin TL nominal değerli B grubu payların satışı yapılacak.

Dofer Yapı Malzemeleleri 1 lot kaç TL?

1 TL nominal değerli paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.