Dofer Yapı talep toplama başladı mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 5 Ekim'de Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. AŞ'nin halka arzına onay verdi. Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, borsaya gelecek şirketlerin arasında yerini aldı.

Peki Dofer Yapı halka arzı ne zaman yapılacak?

Dofer Yapı Malzemeleri'nin talep toplama tarihleri bugün başladı. Şirket 10-11 Ekim 2023 tarihlerinde talep toplayacak.

Dofer Yapı Malzemelileri kaç lot verir?

1 TL nominal değerli paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Dofer Yapı, talep toplama işleminin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

Hisse kodu (bist) DOFER. Toplamda 17 milyon pay satışı yapılacak.

Dofer Yapı'nın sermayesi 41,75 milyon TL. Sermaye artırımından sonra değeri 55,75 milyon TL'ye çıkacak.

Mustafa Doğan’ın sahip olduğu 1,59 milyon TL, Yağmur Doğan’ın sahip olduğu 690 bin TL, Mert Doğan’ın sahip olduğu 690 bin TL ve Yasemin Doğan’ın sahip olduğu 30 bin TL nominal değerli B grubu payların satışı yapılacak.