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Doğal gaza ekimde zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ekim ayından itibaren mesken ve sanayi aboneleri ile elektrik üretimi için gaz satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Doğal gaza ekimde zam gelecek mi? BOTAŞ'tan açıklama
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 Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ekim ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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