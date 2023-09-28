Doğrudan yatırımların yüzde 44,4’ü gayrimenkule yapıldı

TEPAV 2023 yılı ikinci çeyrek verilerinin yer aldığı Doğrudan Yatırımlar Bülteni yayımlandı.

2023 yılı ikinci çeyreğinde doğrudan yabancı yatırım girişleri 2,2 milyar dolar, yurt dışına doğrudan yatırım çıkışları 1,3 milyar dolar olurken net girişler ise 0,9 milyar dolarlık seviyesi ile geçen yılki düzeyinin altında gerçekleşti. İkinci çeyrekteki hareketler aylar itibarıyla incelendiğinde, doğrudan yabancı yatırım girişlerinin kademeli olarak gerilediği ve 2022 yılının ikinci çeyreğine kıyasla 2,9 milyar dolar düşük gerçekleştiği görüldü. Girişlerin seyrine paralel olarak net girişler de geçen yılın gerisinde kaldı.

Yabancılara konut satışı yüzde 60,4 düştü

Yabancılara yapılan konut satışı yüzde 60,4 düşerken gayrimenkul kaynaklı net girişler de geçen yılın üçte biri düzeyine indi. Satışların yüzde 30,2’si Rusya uyruklu vatandaşlara yapılırken Rusya uyruklu vatandaşların konut alımlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 düşmesi, Ukrayna uyruklu vatandaşların alımlarının ise 1/5 düzeyine inmesi dikkat çekti. İl dağılımında da Antalya ve İstanbul’da yabancılara yapılan konut satışları yıllık olarak sırasıyla yüzde 48,8 ve yüzde 72,1 olarak geriledi.

En fazla yatırım imalat sektöründe

2023 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’de yapılan yabancı yatırımlarda ilk sektör olan imalat sektörü yıllıklandırılmış verilerde de en fazla yatırım yapılan sektör oldu. İkinci çeyrek gelişmeleri kıyaslandığında ise, imalat sektörü yüzde 25,9’luk payı ile öne çıkarken finans ve sigorta faaliyetleri sektörünün payı yüzde 56’dan yüzde 14,2’ye geriledi. Yıllıklandırılmış verilerde yüzde 30,8 oranında yatırım payı alan imalat sektörünü, yüzde 22,6 pay ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 10 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtım sektörleri izledi.

Portekiz, İspanya, Yunanistan ve İngiltere’deki yatırımlar katlandı

Yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlarda gayrimenkul sektörü ağırlıkta olurken bazı Avrupa ülkelerindeki yatırımlar hızla arttı. 2023 yılı ikinci çeyrekte, yurt dışına yapılan yatırımların yüzde 44,4’ü gayrimenkul sektörüne, yüzde 21,4’ü ise madencilik sektörüne yapıldı. Geçen yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında, finans ve sigorta sektörüne yapılan yatırımların payı yüzde 48,6’dan yüzde 7’ye gerilerken gayrimenkul alanında yapılan yatırımların payı yüzde 7,7’den yüzde 44,4’e çıktı. Bu çeyrekte ABD ve Hollanda’daki yatırım miktarları hızla daralırken diğer ülkelerde arttı. Özellikle İngiltere, Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi Avrupa ülkelerindeki yatırım artışları dikkat çekti. Portekiz’deki yatırımlar 22,5 katına, İspanya’da 8,3 katına, Yunanistan’da 5,3 katına ve İngiltere’de 2,6 katına çıktı.