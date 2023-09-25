Dolar kaç lira? Euroda artış
Dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar? Dolar, euro kaç TL? 25 Eylül 2023 Pazartesi piyasaların açılmasıyla birlikte dolar ve euro alış - satış fiyatındaki son durum...
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Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Döviz piyasalarında son durum nedir?
Dolar ve euro yeni haftada nasıl hareket ediyor, haftaya başlarken döviz kurlarındaki son durum merak konusu oldu.
Dolar yüzde 0.18 artışla, 27.20 liraya çıktı. Dolar geçen haftayı 27,1987 liradan (TSİ 10.22) kapatmıştı.
Euro ise 29 lirayı zorluyor. Haftaya yüzde 0,25 artışla başlayan euro, 28,9672 lira (TSİ 10.22) seviyesinde bulunuyor.