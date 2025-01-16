Domatesin fiyatı yolda yükseldi: Antalya’dan İstanbul’a %60 zamlandı

Maliyetlerdeki artışla birlikte, Antalya’dan İstanbul’a sebze ve meyve taşımacılığı da pahalandı. Bir kilogram domates, Antalya Hali’nden İstanbul’a %50-60 fiyat artışıyla ulaşıyor.

Geçen yıl 26 bin TL olan Antalya-İstanbul TIR taşımacılık maliyeti, bu yıl 32 bin TL’ye yükseldi. Bu artışın büyük kısmı, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. TIR’ın taşıma giderlerinin yaklaşık üçte biri, akaryakıt masraflarından oluşuyor.

"İşçilik ve kira maliyetleri yüksek "

Sözcü’de yer alan habere göre, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Antalya’dan ortalama 30 TL’ye çıkan bir kilo domatesin, İstanbul’daki hallerde 40 TL’den aşağı satılmasının mümkün olmadığını belirtti. Tavşan, özellikle işçilik ve kira maliyetlerinin yüksek olduğu marketlerde, fiyatların artırılmadığı takdirde, bu ürünlerin zararına satılacağını söyledi. Antalya Hali’ndeki domates fiyatları ise 25 ile 35 TL arasında değişiyor. İstanbul Avrupa Yakası Hal Müdürlüğü verilerine göre, domatesin İstanbul’daki fiyatı 40 TL ile 50 TL arasında.

25 ton taşıyan bir TIR’ın akaryakıt giderleri ise 12 bin TL

Nakliye ücretlerine ilişkin verilere göre, geçen yıl 23-26 bin TL’ye İstanbul’a ulaşan bir TIR sebze ve meyve, bu yıl 32 bin TL’ye taşınıyor. 25 ton taşıyan bir TIR’ın akaryakıt giderleri ise 12 bin TL'yi buluyor. Ayrıca, otoyol geçiş ücretleri, yol masrafları ve sürücü maliyetleri de ortalama 10 bin TL civarında. İstanbul’daki motorin litre fiyatı, Ocak 2024'te 39.04 TL iken, dün itibarıyla 45.7 TL’ye ulaşmıştı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, çiftçilerin kullandığı mazotun fiyatının geçen yıl yüzde 18 oranında zamlandığını vurgularken, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan yüzde 43’lük zammın da taşıma maliyetlerinin artmasında önemli bir etkisi olduğu ifade ediliyor.