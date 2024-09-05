Dr. Şeref Oğuz asgari ücret için rakam verdi!

2025-2027 dönemini kapsayan yeni "Orta Vadeli Program" açıklandı. 2024 enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41.5'e yükseldi. Sözcü TV'de Orta Vadeli Program verilerini değerlendiren Ekonomi Gazetesi yazarı Şeref Oğuz, mevcut enflasyon tahminiyle hükümetin ocak ayında asgari ücreti 20 bin TL'ye yükselteceği öngörüsünde bulundu. Oğuz'a göre OVP'deki büyüme detayları erken seçim sinyali...

"2025 ya da 2026 yılında erken seçimi görüyorum"

Oğuz, "OVP bir geçiştirme, temenni. OVP ekonomi kısmı daha iyi bir Türkiye vaat etmiyor. OVP'nin büyüme satırından yola çıktığım zaman erken seçimi görüyorum. 2025 ya da 2026 yılında erken seçimi görüyorum" dedi.

Asgari ücret için tahminini açıkladı

2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından açıklandı. OVP'de hükümetin enflasyon, kur, büyüme ve işsizlik tahminleri yer aldı. 2024 yılı enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41,5’e revize edildi. Böylece enflasyon hedefinde 8.5 puan sapma meydana geldi. Verilerle ilgili değerlendirmede bulunan Şeref Oğuz, "OVP 'Ben seçime kadar kuru da, asgari ücreti de TÜİK enflasyonu kıyısında yüzdüreceğim, 2025 yılında sana yüzde 17.5 civarında zam vereceğim, asgari ücreti 20 bin TL yaparım. 2026'da sana akıtacağım. Neden? sandığa gidiyoruz' diyor" ifadelerini kullandı.