Dünya Bankası'ndan 896 milyon Euro daha geldi

Dünya Bankası'nın Türkiye için planladığı 35 milyar dolarlık mali paket, yapılan anlaşmalarla birer birer hayata geçiyor. Söz konusu kaynak ağırlıklı olarak deprem bölgesinin rehabilitasyonu ve yeşil dönüşüm için değerlendiriliyor.

Dünya Bankası ile imzalanan son anlaşmalar hakkında bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmhet Şimşek, "Kamuda ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi" için 500 milyon Euro ve "Su Döngüselliği ve Verimliliğinin Artırılması Projesi" için de 395,75 milyon Euro finansman sağlandığını bildirdi. Şimşek, Dünya Bankası'ndan sağlanan toplam 895,7 milyon Euro'luk kredilerin 570,75 milyon Euro'sunun tahsisli, 325 milyon Euro'sunun ise Hazine garantili olduğunu aktardı.



Dünya Bankasının Türkiye'ye 35 milyar dolarlık destek vermesini planladığını anımsatan Şimşek, bankadan gelen finansman tutarının imzalanan yeni anlaşmalarla yaklaşık 3,2 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaştı.