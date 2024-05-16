Dünya Bankası'ndan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na kredi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanı için IBRD'den 300 milyon Euro ve Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF) 15 milyon dolar kredi, Dünya Bankası ve Enerji Sektör Yönetimi Yardım Programı'ndan (ESMAP) 1,5 milyon dolar hibe sağlamıştır." denildi.