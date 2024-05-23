Dünya devi Türkiye'yi işaret etti: Yatırımcılar agresif şekilde dönüyor

Reuters'e konuşan yatırımcılar ve analistler, Türkiye'de para politikasının normalleşmesiyle birlikte, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını, özellikle yerel tahvillere odaklandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi yüzde 50'de sabit tuttuğu belirtilen Reuters haberinde, dünyanın önde gelen varlık yönetim şirketlerinden biri olan ve 7 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten Vanguard'ın Gelişen Piyasalar Aktif Sabit Gelir Başkanı Nick Eisinger'ın görüşlerine yer verildi.

"Lirada uzun pozisyondayız"

Nick Eisinger, "Yatırımcılar şu anda oldukça agresif bir şekilde Türkiye'ye geri dönüyor; rakamlar gerçekten güçlü. Çok sayıda giriş oldu" diyerek, kendilerinin de Türkiye'ye yatırım yaptıklarını aktardı. Eisinger, "Lirada uzun pozisyona sahibiz. Yerel tahvillerde uzun pozisyona sahibiz ama çok fazla değil, ayrıca kredi konusunda da oldukça uzun pozisyona sahibiz" dedi.

Öte yandan Reuters, Türk varlıklarındaki yükselişin geniş tabanlı olduğuna değinerek; borsa endeksinin yılın başından bu yana %46'dan fazla artış gösterdiğini ve aynı dönemde bankacılık sektöründe yaklaşık %80'lik yükselişin yaşandığını aktardı.

"TL gerçek anlamda değer kazanıyor"

Eisinger, Türkiye'de parasal sıkılaştırmanın çok ciddi şekilde yürütüldüğünü ve dolara olan talebin düştüğünü aktararak, "Gerçek anlamda para birimi değer kazanıyor ki bu iyi bir şey. Türkiye'de enflasyonu düşürmek için bu iyi bir çıpa" yorumunu yaptı.

Eisinger, Türkiye'nin CDS'nin düştükçe yatırımcıların daha fazla giriş yapacağını ifade ederek, "Türkiye'nin CDS'si kolaylıkla 225 olabilir; bu da büyük büyük yatırımlar yapılacağı anlamı taşır" dedi.