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ECB, 1,92 milyar Euro varlık sattı

ECB 24 Mart haftasında nette 1,92 milyar Euro tutarında varlık sattı.

Haber Merkezi
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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıkladığı verilere göre, ECB 24 Mart'ta sona eren haftada 1 milyar 920 milyon Euro tutarında varlık sattı. Geçtiğimiz hafta da 6 milyar 249 milyon Euro tutarında varlık satışı yapılmıştı.

24 Mart haftasında ECB'nin PEPP çerçevesinde portföyünde bulundurduğu varlık miktarı 1 milyar 224 milyon euro arttı. Önceki hafta 127 milyon euro artış olmuştu.

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