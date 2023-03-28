ECB, 1,92 milyar Euro varlık sattı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıkladığı verilere göre, ECB 24 Mart'ta sona eren haftada 1 milyar 920 milyon Euro tutarında varlık sattı. Geçtiğimiz hafta da 6 milyar 249 milyon Euro tutarında varlık satışı yapılmıştı.

24 Mart haftasında ECB'nin PEPP çerçevesinde portföyünde bulundurduğu varlık miktarı 1 milyar 224 milyon euro arttı. Önceki hafta 127 milyon euro artış olmuştu.