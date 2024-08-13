Eczanelere vergi denetimi kaynak israfıdır

MEHMET KAYA/ANKARA

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, eczanelerin ilaçların yüzde 90’ından fazlasını SGK’ya fatura ettiğini, kaynağında kesildiği için hiç vergi borcu dahi olmayan tek meslek grubu olduklarını belirterek, “Vergisi kaynağından kesilen tek meslek mensubu eczacılar neden denetimde” dedi.

Eczanelere yapılan yoğun denetimi “kaynak israfı” olarak niteleyen Saydan, “Vergi dairesine hayatı boyunca neredeyse hiç uğramamış hiç vergi vermemiş ya da senelerce matrahsız geçmiş sayısız mükellef varken, vergi rekortmenliğinde noterlerden sonra ikinci sırada yer alan ve vergi borcu her ay yapılan SGK ödemelerinde kaynağından kesildiği için tek kuruş vergi borcu olmayan tek meslek mensubu eczacıları adeta ceza yazmak amaçlı denetlemek kabul edilebilir bir tutum değildir” dedi.

Eczanelerde satılan ilaçların faturalı geldiğini ve yüzde 90’dan fazlasının SGK’ya fatura edildiğini, eczanelerin bu nedenle kayıt dışı işlem yapmasının mümkün olmadığını kaydeden Saydan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gerçek kaçak ve kaybı tespit etmeye yönelik çaba harcaması gerektiğini vurguladı.

Konteynerde çalışan eczaneden ibraz istenmiş

Deprem sonrası konteynerde hizmet vermeye çalışan bir eczacıdan “geçmiş belgelerin ibrazının” istendiğini kaydeden Saydan, “Deprem bölgesinde konteynır eczanelerde zor şartlarda hizmet veren meslektaşlarımızın eczanelerinin de bu denetime tabi tutulduğu, eski kayıtların ibrazı gibi rutinin dışında çıkan taleplerin gelmesi bilgisi üzerine sorun yetkililere iletilmiş ve deprem bölgesindeki denetimler şimdilik sonlandırılmıştır” dedi.