Ege İhracatçı Birlikleri ve Ekonomi Gazetesi organizasyonunda; Muğla Tarım ve İl Müdürlüğü iş birliğinde Muğla Tarım ve İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda “Ege İhracat Buluşmaları- Muğla” etkinliği düzenlendi.

Açılış konuşmalarını, Muğla Tarım İl Müdürü Barış SAYLAK ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi; oturum moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan'ın üstleneceği, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ve Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın panelist olarak katıldığı etkinlikte; ülkemiz ve dünya ekonomisinin durumu, ihracatımıza etkisi ve önümüzdeki dönemde ekonomimize ilişkin beklentiler masaya yatırıldı.