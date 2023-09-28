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EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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