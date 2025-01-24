EKK'dan 'TROY kart' açıklaması: Atılacak adımlara ilişkin yol haritası üyelerle paylaşılmıştır

EKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Konya’da gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, kararlı ve koordineli bir şekilde, ilgili taraflarla istişare içinde hayata geçirilen ekonomi programı sayesinde, geçen yıl önemli kazanımlar elde edildiği belirtildi.

Açıklamada, "2025 yılında da potansiyelini en iyi şekilde kullanarak enflasyonla mücadele başta olmak üzere kazanımlarımızı daha ileriye taşıyacak adımları atmaya devam edeceğiz" denildi.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefi doğrultusunda bölgesel kalkınmaya büyük önem verildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda bölgelerimizin nitelikleri ve potansiyellerini dikkate alarak politika adımları belirliyoruz. Böylece bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlayarak rekabet gücünün artırılmasını ve gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefliyoruz. Ayrıca Yerel Kalkınma Hamlesi ile tüm illerimizin mevcut kaynaklarını harekete geçirmeye yönelik program ve projeleri tek tek hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Tarım sektöründe verimliliği artırmak ve gıda arz güvenliğini sağlamak temel hedeflerimiz arasındadır"

Geçen ay Şanlıurfa’da Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı’nı ve bugün Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı’nı açıkladıkları belirtilerek şöyle devam edildi:

"Bu planlara ilaveten diğer bölgelerimizin kalkınma planları ile yenilikçi projelere ve faaliyetlere devam ederek bölgesel gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini, sosyal refahın tüm ülkeye daha dengeli yayılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda stratejik bir alan olarak gördüğümüz tarım sektöründe verimliliği artırmak ve gıda arz güvenliğini sağlamak temel hedeflerimiz arasındadır."

Bugün gerçekleştirilen EKK toplantısında görüşülen temel hususlara da şu şekilde yer verildi:

"TROY'un yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımlara ilişkin yol haritası paylaşılmıştır"

"Ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmak amacıyla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımla bir takvim çerçevesinde yürütülen yapısal reformlardaki son durum ele alınmış, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir. Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında önemli bir marka olan Türkiye’nin Ödeme Yöntemi’ne (TROY) ilişkin atılan adımlar değerlendirilmiştir. Ayrıca TROY’un kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımlara ilişkin yol haritası Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. Önümüzdeki dönemde ilgili tüm kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içinde hayata geçireceğimiz yapısal reformlarımızı EKK toplantılarında yakından takip etmeye devam edeceğiz. Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi bütüncül politikalar ile sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir kapsayıcı büyümeyi sağlayarak daha adil bir gelir dağılımı ve refah artışını kalıcı olarak sağlayacağız."