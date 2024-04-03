Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kuruluna başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da başlayacak toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.