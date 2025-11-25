  1. Ekonomim
Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta görüşmeleri sürecek olan ekonomi paketi vergi reformu ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.

Ekonomi paketi, vergi reformu ihtiyacını gündeme getirdi
CANAN SAKARYA/ANKARA

Gerek yasa teklifinin Meclis Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri gerekse muhalefet partilerinin hazırladığı yazdığı karşı oy yazılarında vergi reformuna olan ihtiyaca vurgu yapıldı.

Yasa teklifinin Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, hükümet tarafından 2026 yılının reform yılı ilan edildiğini hatırlatarak, vergi adaletini sağlayacak, herkesin mali gücüne göre vergi ödediği bir vergi sistemine ihtiyaç olduğunu söyledi. Kalaycı, kanun teklifinin gerekçesinde vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi dışında kalan alanların kapsama alınması, kayıt dışılıkla mücadele ifadelerinin yer aldığına dikkati çekerek, “Gerekçe güzel ama maddeler bunu taşıyor mu? Bana göre taşımıyor çünkü yapılan düzenlemelere baktığımız zaman, prim oranlarında ve bazı vergilerde artış getiriyoruz. Bunu vergi adaletinin sağlandığı bir düzenleme olarak görmek gerçekten mümkün değil“ ifadelerini kullandı.

Muhalefet partileri ise karşı oy yazısında vergide adaleti sağlayacak daha rasyonel bir vergi sisteminin oluşturulması gerektiğine vurgu yaptılar.

