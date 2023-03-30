Ekonomik güven endeksinde düşüş sürüyor
Ekonomik güven endeksi, mart ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 98,8 değerini aldı. Endeks, şubat ayında da yüzde 0,3 oranında gerilemişti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi mart ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 98,8 olarak gerçekleşti.
Ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini almıştı.
TÜİK bülteninde yer alan detaylar şöyle:
Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 99,1 iken, Mart ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 98,8 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,9 oranında azalarak 80,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,4 oranında azalarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 88,5 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 104,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 116,8 değerini aldı.