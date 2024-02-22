Ekonomist Soydan seçim sonrasını işaret etti: Kredi kartı borcunuzu hemen ödeyin!

Ekonomist Barış Soydan, seçim sonrası fiyat artışlarının olacağını belirterek "Dayanıklı tüketim eşyaları gibi ürünler almayı düşünenlerin beklemeden harekete geçmelerinde fayda var. Kredi kartı borçlarını mümkünse kapatmak önemli" uyarısında bulundu.

Soydan, seçim sonrası, özellikle doğalgaz ve elektrik gibi birçok alanda fiyat artışlarının beklendiğini vurguladı.

Soydan, "Türkiye, dünyanın en yüksek enflasyon oranlarından birini yaşıyor. Yoksulluk artıyor ve gelir dağılımında ciddi dengesizlikler var. Ekonomik büyüme yaşanmasına rağmen, bu büyüme halkın yaşam standardına yansımıyor. Adaletsizlik ve eşitsizlik önemli sorunlar arasında" dedi.

"Türkiye'nin Arjantin'e dönme riski var"

"Türkiye'nin Arjantin'e dönme riski var" diyen Soydan, "Eğer büyük ekonomik reformlar yapılmaz veya sıcak paranın akışı kesilirse, Türkiye'nin geleceği endişe verici olabilir" şeklinde konuştu.

Doğalgaz, elektrik gibi kalemlerde zam beklentisi olduğunu belirten Soydan, önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Dayanıklı tüketim eşyası almayı düşünenlerin acele etmeleri önemli. Kredi kartı borçlarını kapatmak gerekiyor. Konut ve otomobil fiyatlarının enflasyonun gerisinde kalacağını düşünüyorum. Otomobil almayı düşünenlerin bir süre beklemesi daha mantıklı olabilir."