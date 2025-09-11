Ekonomistler TCMB faiz kararını nasıl değerlendirdi?

Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini 250 baz puan yüzde 40,50 seviyesine indirdi. Beklentiler Merkez Bankası'nın 200 -250 baz puan indirim yapacağı yönündeydi.Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen indirim sonrası ekonomistler TCMB faiz kararını değerlendirdi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez: Borsa hafif yükseldi, diğer göstergeler aynı yerde duruyor

İktisatçı Mahfi Eğilmez, TCMB’nin kararının ardından, “TCMB politika faizini 2,5 puan indirdi (% 43'den % 40,5'e.) İlk yarım saatte borsada hafif bir yükseliş yaşandı, diğer göstergeler aynı yerde duruyor” yorumunu yaptı. Eğilmez, paylaşımının altında yılsonu tahminini soran bir takipçisine de “Yılsonuna çok var. Türkiye'de yarın ne olacağını tahmin etmek bile çok artık. Sürekli sürprizler, sürekli risk artırıcı işler” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Hakan Kara: Sıkıcı para politikası iyidir

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ise daha önce yaptığı anketi ve tahmini paylaştı. Kara paylaşımında "Sıkıcı (Tahmin edilebilir) para politikası iyidir." dedi. Kara, paylaşımlarında TCMB’nin faiz metnindeki “Gıda fiyatları ile ataleti yüksek kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır” ifadesini işaretleyerek, “Merkez Bankası metnindeki en dikkat çekici değişiklik enflasyona dair daha temkinli bir dil kullanılması” dedi.

Kara ayrıca, “Tahmin ettiğimiz gibi Merkez Bankası ciddi bir hata yapmadı ve 250 baz puan indirdi. 250 baz puanı kabaca tahmin etmem kararı tam tasvip ettiğim anlamına gelmez. Bana göre 200 daha iyi olurdu ama merkez bankasının yönetmek durumunda olduğu dengeler dikkate alındığında kötü bir karar olmadığını düşünüyorum. O dengeleri yönetmek zorunda olması ayrı bir sorun tabii.” yorumunu yaptı.

Ekonomist Emre Alkin: Garp cephesinde yeni bir şey yok…

TCMB’nin faiz kararının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin’in ilk yorumu ise, “Garp cephesinde yeni bir şey yok…” oldu.

Alkin, paylaşımlarında “Eğer sıkı para politikasına devam ediliyorsa faiz indirimi tabelaya oynamaktan başka hiçbir şey değil. Tabelaya oynayan bir Merkez Bankası’nı da kabul etmek mümkün değil...” dedi. Emre Alkin, ayrıca, Merkez Bankasının kararını şöyle özetledi:

“Hanehalkının beklentisini kıramadık, reel sektörün belini doğrultamadık, esnafı yaşatamadık, vatandaşa "oh" dedirtmedik. Hedefi bir türlü tutturamadık. Şimdi eskiye dönüyoruz. "Azıcık" yüksek enflasyon ve buna uygun faiz sistemine…”

İktisatçı Hayri Kozanoğlu: Merkez Bankası ‘orta yolu’ seçti

İktisatçı Hayri Kozanoğlu'na göre Merkez Bankası bu kararla "ortayolcu" bir tutum sergiledi. Kozanoğlu faiz indirimine ilişkin şunları söyledi:

"TCMB 250 puan indirimle orta yolu seçti! 200 puan indirim yaparak; “CHP operasyonundan tedirginim” mesajı vermekten kaçındı. 300 puan indirimle; Temmuz enflasyonundaki sıçrama,2. çeyrek %4,8 büyüme,rezervlerde zayıflama konularını dikkate almıyorum izlenimini de vermek istemedi."

Barış Esen: TL reel değerlenme vurgusu metninden çıkarılmış

Dr. Barış Esen ise Merkez Bankası'nın siyasi/hukuki gelişmeleri dikkate alarak faiz koridorunun üst bandını indirmeyeceğini düşünenlerin olduğunu fakat o kısmın da aşağı çekildiğini belirtti.

Dr. Barış Esen ayrıca "Merkez Bankası metninden Türk Lirasında reel değerlenme vurgusunu çıkarmış" değerlendirmesinde bulundu.

Haluk Bürümcekçi: TCMB risklere karşı koridor üst sınırını yüksek tutuyor

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin değerlendirmede, karar öncesi gerçekleştirilen çeşitli anketlerde medyan beklentinin, politika faizi ve faiz koridoru üst sınırı olan borç verme faizinin 200 baz puan indirileceği yani koridor asimetrisinin korunacağı yönünde olduğunu aktardı.

Ancak TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamaları sonrası yenilenen anketlerde medyan indirim beklentisinin 250 baz puana yükseldiğinin görüldüğünü ifade eden Bürümcekçi, "Dolayısıyla, TCMB'nin risklere karşı koridor üst sınırını genişliğini asimetrik olarak yüksek tutmaya devam ettiği görülürken, beklentilere ve fiyatlamalara paralel bir adım ile devam etmesi Türk lirası açısından nötr bir gelişme oldu." dedi.

Ağustos ayında yayımlanan son Enflasyon Raporu'nda TCMB orta vadeli tahmin iletişimi çerçevesinde değişikliğe giderek tahmin patikasının yanı sıra, her yıl için yıl sonu odaklı bir ara hedef tanımladığını söyleyen Bürümcekçi, yeni stratejinin kağıt üstünde olumlu görünürken, uygulama ile birlikte daha da sağlıklı değerlendirilebileceğini kaydetti.

Bürümcekçi, öte yandan, son dönem ortalaması yüzde 2 civarında seyreden enflasyon ana eğiliminin, yıl sonu tahmin aralığı içinde kalma anlamında yeterli olduğunun söylenebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Buna karşılık gelecek yılın ara hedefi açısından yeni aşağı yönlü kırılmalara gerek olduğu açıktır. Buna ek olarak, milli gelir kapsamlı revizyonu ile birlikte TCMB'nin çıktı açığı tahminlerinin de yukarı yönde güncellenebileceği ve talep koşullarının öngörülenden daha sınırlı dezenflasyonist katkıya işaret ettiği bir görünümün ortaya çıkacağı da söylenebilir. Bütün bu gelişmeler, Bankanın piyasalarda fiyatlanan faiz indirim patikasına göre daha temkinli hareket etmesi gereğinin arttığını düşündürmektedir.

Karar metninde politika faizi adımlarının büyüklüğünün verilere bağlı ve toplantı bazında belirleneceği vurgusunun devam etmesi, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı mesajının verilmesi, takip eden faiz indirim kararlarının büyüklüğünün gelişmelere göre farklı olabileceğini düşündürmüştür. Bu doğrultuda, ekim ve aralık toplantılarında faiz indiriminin boyutuna ilişkin belirsizliğin devam ettiğini düşünürken, yıl sonu politika faizinin büyük olasılıkla yüzde 35,50-36,50 aralığında oluşacağını düşünüyoruz."

Seda Yalçınkaya Özer: En önemli yeni mesaj ek sıkılaştırma ihtimalinin net biçimde belirtilmesi

İntegral Yatırım Ekonomik Araştırmalar Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, ay başında beklenti üzerinde gelen enflasyon verisinin bir ara 200 baz puan yönündeki beklentiyi güçlendirdiğine işaret etti.

Özer, "Ancak TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamaları sonrası konsensüs 250 baz puana revize edilmişti. Karar bu beklentiyi karşıladı, diyebiliriz. Karar metnindeki enflasyon paragrafı belirgin biçimde güncellendi. Ağustosta ana eğilimin yavaşladığı vurgulanırken, dezenflasyon sürecini yurt içi talepteki zayıf seyir ve talep koşullarının desteklediği belirtildi. Buna karşın gıda fiyatları ve hizmetlerdeki fiyat ataleti enflasyon üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Küresel gelişmeler de yukarı yönlü riskler arasında sayılıyor. Özetle, bu ayki metin içsel risklere (gıda/hizmet) daha fazla vurgu yapıyor." ifadelerini kullandı.

Özer, politika duruşu tarafında kararlılığın korunduğuna dikkati çekerek, sıkı para politikasının talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyonu destekleyeceğinin ifade edildiğini anımsattı.

İlk kez OVP'ye açık atıf yapıldığını vurgulayan Özer, "En önemli yeni mesaj, ara hedeflerden sapma halinde ek sıkılaştırma ihtimalinin net biçimde belirtilmesi. Bu çerçeve, para politikasının OVP ile uyumlu ve gerektiğinde daha kısıtlayıcı olabileceğine işaret ediyor." dedi.

Özer, temmuzdaki karar metninde dış faktörlerden kaynaklı risk unsurlarının ifade edildiğini, bu ayki toplantının karar metninin daha çok içsel olan gıda ve hizmet sektörü beklentilerine yönelik faktörlere odaklandığını söyledi.

Bununla birlikte temmuzda maliye politikaları ile koordinasyonun ön plana çıktığını anımsatan, bu toplantıdaki karar metninde OVP’ye ve ek sıkılaşma potansiyeline odaklanıldığını aktaran Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Piyasadaki ilk reaksiyona baktığımızda, BİST100 ve bankacılık endeksindeki hız bir miktar geri çekilmiş görünüyor. Bu geri çekilme değişebilir. Ancak ilk tepki olarak enflasyondaki içsel risk faktörlerine odaklanılması ve gerektiğinde tekrar sıkılaştırma yapılabileceği uyarısı, yatırımcıların temkinli kalmasına yol açmış görünüyor. Piyasadaki karar sonrası oluşan geri çekilmeyi kısa vadeli temkinli fiyatlama olarak değerlendiriyoruz."

Marek Drimal: Ekim ve aralıkta 200 baz puanlık faiz indirimi yapılmasını bekliyoruz

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal ise TCMB'nin, genel beklentilerden 50 baz puan daha yüksek bir faiz indirimi yaptığını belirterek, "Türk lirasının, döviz piyasasının istikrara kavuşması, muhtemelen Para Politikası Kurulunun bu kararı almasına neden oldu." dedi.

Para Politikası Kurulu'nun enflasyon ve büyüme gelişmelerine ilişkin değerlendirmesine katıldıklarını ifade eden Drimal, "Nitekim ağustos ayı enflasyonu tamamen gıda fiyatlarından (sıcak hava dalgaları/kuraklık etkisi nedeniyle) kaynaklanmış olup, kira gibi bazı kalemlerde enflasyon ataleti sorunu hala büyük bir sorun teşkil etmektedir." diye konuştu.

Drimal, öte yandan temel mallarda ve bazı hizmetlerde enflasyon aslında oldukça düşük seviyede olduğunu aktararak, büyüme açısından bakıldığında ise 2025'in ikinci çeyreğinde hane halkı tüketiminde bir yumuşama yaşandığını dile getirdi.

Para Politikası Kurulunun, Türk lirasının değer kazanmasına ilişkin ifadeyi politika metninden kaldırdığını, pratikte döviz piyasası gelişmelerinde büyük bir değişiklik beklemediklerini kaydeden Drimal, "Türk lirasının dolara karşı nominal olarak değer kaybının aylık bazda yaklaşık yüzde 1,5 olmasını bekliyoruz, aylık enflasyonun da Eylül-Aralık 2025'te ortalama bu civarda seyretmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Faiz oranlarının yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle gelecek aylarda yatırımcılar için toplam lira getirisinin pozitif kalmasının öngörüldüğünü aktaran Drimal, "TCMB'nin ekim ve aralık aylarında da 200 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyoruz." dedi.​​​​​​​