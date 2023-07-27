Ekonomistlere göre ‘daha gerçekçi’

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü, yeni dönemin ise ilk enflasyon raporunu açıkladı. 2023 için TÜFE tahmini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e yükseltildi.

Ekonomistler, yeni dönemin ilk enflasyon sunumu için 'daha gerçekçi' değerlendirmesi yaparken, TCMB Başkanı Erkan'ın açıklamalarını “sade ve bilimden kopmayan mesajlar” olarak okudu ve yeni başkana ilk toplantı için ‘olumlu” not verdi.

İşte ekonomistlerin ilk izlenimleri:

Hakan Kara: Yapılan analizler önceki döneme göre daha gerçekçi ve konuşmanın teknik içeriği belirgin bir şekilde güçlenmiş.

Uğur Gürses: 1. Enflasyon görünümü konuşması teknik olarak iyi. Sunumu ise kendine ekonomi kanalı diyen TV'lerdeki sunuculardan fersah fersah önde. 2. Enflasyon tahminleri bugünkü görünümde gerçekçi.

Fatih Özatay: TCMB Başkanı Gaye Erkan, teknik yönü güçlü bir sunum yaptı. Arkasındaki analiz güzel.

Enflasyon tahmini (2023: %58) -daha yüksek beklesem de- makul.

Makul olmayan:

- Neden politika faizi %17.5?

- Neden iş kredi sıkılaştırması gibi yan yollara bırakılıyor?

- Neden mevduat faizi düşük olsun isteniliyor?

Selva Demiralp: Kredibilitesi ciddi erozyona uğramış, bağımsızlığı olmayan bir merkez bankası başkanı, eline verilmiş sınırlı alanda derli toplu bir sunum yaptı.

Artılar: Olması gerekenin daha fazla sıkılaşma olduğu konusunda şeffaftı. Enflasyon tahmini gerçekçi idi. Bunlar kredibiliteyi artırır.

Eksiler: Faiz artışlarının yetersiz olmasının üstünü kapamak için kaçamak açıklamalara gidilmesi (mesela mevduat faizlerindeki inişin sıkı para politikası ortamında başarı hikayesi olarak sunulması, ya da faiz artışlarındaki yetersizliğinin "bütünsel yaklaşım" gibi muğlak bir ifade ile geçiştirilmesi) kredibiliteyi azaltır.

Gizem Öztok Altınsaç: Sonunda gerçeklere yaklaşan bir TCMB yılsonu enflasyon tahmini görüyoruz. Risklerin çok daha yüksek bir rakama işaret ettiğini de bilelim.

İnanç Sözer: Bugün Başkan şeffaf bir değerlendirme ile tablonun ne kadar zorlu olduğunu ifade etse de, özünde sadece zaman istiyor. Memleketin geldiği noktada zaman istemek, ne hakkaniyete ne hakka sığar! Bu yaklaşımın sonucu, TL’deki değer kaybıyla piyasa normalleşsin istemek…

Zeynep Ökten: Daha gerçekci ve teknik açıdan detaylı bir enflasyon raporu sunumu dinledik. Bilgi ve sunum hakimiyeti takdire şayandı. Ancak yıl sonu enflasyon beklentisinin %58 iken mevduat faizindeki düşüşün vurgulanması tasarrufların dövize kayması ihtimalini arttırmaz mı?

Toplantıyı takip eden Ankara Temsilcimiz Maruf Buzcugil: Sunumu doyurucuydu, açıkladığı enflasyon hedefleri genel olarak gerçekçi. Soruları samimiyetle ve nazik yanıtladı. Dezenflasyon sürecine başlamak için neden bir geçiş dönemi öngörüldüğünü içtenlikle yanıtladı. Kucağında bulduğunu söylediği makro ihtiyati önemlerle ilgili sözleri, bankacılık sektörüne empatiyle yaklaştığını gösteriyor.