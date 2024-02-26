Ekonomistlerin büyüme beklentisi belli oldu

Türkiye ekonomisinin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesi perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. Türkiye'nin büyük yıkım yaratan depreme ve ticaret pazarlarındaki yavaşlamaya rağmen 2023 yılında iç talep öncülüğünde büyümeye devam etmesi, 2024 yılında ise sıkı politikalara geçişin de etkisiyle büyümenin yavaşlaması bekleniyor.

Türkiye ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde yüzde 3,9 ve üçüncü çeyrekte yüzde 5,9 büyüme kaydetmişti.

Anket sonuçları belli oldu

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 29 Şubat Perşembe günü açıklanacak 2023 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, geçen yılın son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,40 oldu.

Öte yandan, 9 ekonomistin 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,44 oldu.

Reuters anketine katılan 30 ekonomistin 2023 yılı GSYH büyümesi tahminleri, yüzde 3 ila yüzde 5.3 arasında. Son çeyrek için büyüme beklentilerinin medyanı yüzde 3.5 iken tahminler yüzde 2.4 ila yüzde 4.7 bandında yer alıyor.

"Büyümeye iç talebin katkısı azalsa da devam ediyor"

Perakende hacim endeksi ve reel kredi kartı harcamalarındaki artış hızının son çeyrekte yavaşlama trendine girdiğini gözlemlediklerini belirten Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler ekonomik büyümeye iç talep katkısının önceki çeyreklere göre azalmasına rağmen devam ettiğini söyledi ve ekledi:

"İç talep katkısının son çeyrekte önceki çeyreklere göre azalmakla beraber büyümenin ana motoru olmaya devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. KDV ve ÖTV gelirlerindeki artışlar da iç talebin gücünü koruduğunu gösteriyor. Veriler aynı zamanda net dış talebin negatif katkısının son çeyrekte azalacağına işaret ediyor"