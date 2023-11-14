EKOS Electric halka arzı ne zaman bitecek? Kaç lot verir?
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.'nin halka arz süreci başladı. Talep taplama hangi günler, halka arz süreci ne zaman bitecek? Ekos Teknoloji halka arz ediliyor. EKOS Electric halka arz kaç lot verir? EKOS Electric halka arz hisse fiyat bilgisi...
EKOS Electric Halka arz süreci başladı, Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından yürütülecek halka arz sürecinde talep toplama tarihleri ne zaman?
EKOS Electric, EKOS BIST sembolü ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.
Şirket tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile 25-16 Kasım 2023 tarihlerinde yatırımcılardan talep toplayacak.
EKOS Electric hisse fiyatı ne kadar?
Halka arz işlemi pay başına 12,77 TL sabit fiyatla yapılacak.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin 220 milyon TL'den 280 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 60 milyon TL nominal değerli payların halka arzı yapılacak.
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş kaç lot verir?
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş, halka arz sürecinde 60.000.000 lot hissenin dağıtımı yapılacak. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.
Şirketin halka arz büyüklüğü 766,2 Milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 21,43 olacak.