“Elektrik 20 cent’e kadar çıktı, Akkuyu’daki 12 cent iyi fiyat”

Hüseyin GÖKÇE / SOÇİ

Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdür Birinci Yardımcısı, Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov, Akkuyu NGS için ilk anlaşma imzalandığında 12 cent olarak belirlenen fiyata çok eleştiri geldiğini ancak günümüzde elektriğin 20 cent’e kadar yükseldiğini kaydetti. Komarov bu fiyatın herkes için iyi bir fiyat olduğunu, Türkiye açısından da öngörülebilirlik yönünden avantaj teşkil ettiğini söyledi. Komarov, Akkuyu projesinin finansmanı için bu yıl 800 milyon dolarlık ‘yeşil finansman kredisi’ kullandıklarını bildirdi.

Kirill Komarov, ATOMEXPO için Rusya’ya bulunan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akkuyu NGS’nin bugün dünyanın en büyük nükleer güç santrali şantiyesi olduğunun altını çizen Kirill Komarov, toplam kapasitesi 5 GW olan 4 reaktörün aynı anda inşa edildiği dünyadaki tek inşaat sahası olduğunu bildirdi.

İnşaat sahasındaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Komarov, kısa süre önce bir grup milletvekilinin de sahada inceleme yaptığını belirtti. İnşaat sahasında büyük çoğunluğu Türk vatandaşı 20 binden fazla kişinin çalıştığını vurgulayan Komarov, inşaatta gelinen noktanın projenin en aktif aşaması olduğunu söyledi. Bu kapsamda 2023 yılında birinci ünitenin ana inşaat işinin tamamlanarak nükleer yakıtın getirilmesi gerektiğinin altını çizen Komarov, “Türkiye’nin nükleer bir güç, nükleer teknolojiye sahip bir devlet olmasına çok yaklaştık” ifadelerini kullandı.

Yaşanan enerji krizinin elektrik fiyatının enerji kaynaklarına bağımlılık derecesini bir kez daha gösterdiğine vurgu yapan Kirill Komarov, gaz veya kömürle çalışan bir santralde yakıtın payının maliyetin yüzde 80’ine kadar ulaştığına dikkat çekti. Bu yüzden gaz maliyetindeki değişimin elektrik enerjisi fiyatlarına doğrudan yansıdığını dile getiren Komarov, giderek artan faturaların enerjide arz güvenliği ve öngörülebilir fiyatın önemini de ortaya koyduğunu söyledi.

Akkuyu’daki 12 cent kimse için yüksek fiyat değil

Nükleer enerjinin öngörülebilir ve istikrarlı fiyat sağlayan enerji kaynağı olduğunun altını çizen Kirill Komarov, Akkuyu için 2010 yılında imzalanan hükümetlerarası anlaşma ile belirlenen 12 cent’lik fiyata yönelik gelen eleştirileri hatırlattı. O dönem, verilen 12 cent’lik fiyatın çok yüksek bulunduğuna vurgu yapan Komarov, fiyatın 18-20 cente kadar çıktığı günümüzde artık 12 cent’in kimse için yüksek bir fiyat olmadığını söyledi. Bu 12 cent’in istikrarlı ve öngörülebilir bir fiyat olduğunu kaydeden Komarov, “Dünyadaki uranyum ve diğer enerji kaynaklarının maliyeti ne olursa olsun, nükleer güç santralinden elde edilen elektriğin Türkiye’ye maliyeti 12 cent olacak. Bu Türkiye için büyük avantaj” dedi. Komarov, öngörülebilir elektrik maliyet ile sanayinin gelişiminin planlanabileceğini ifade etti.

“COP 27’de nükleer enerjinin önemi vurgulandı”

Şarm El Şeyh’te düzenlenen BM COP-27 İklim Zirvesi’ne de değinen Kirill Komarov, iklim değişikliği konusunda yapılması gerekenlerin tartışıldığı zirvede nükleer enerjinin, gelecekteki enerji dengesinin oluşturulmasında ciddi bir role sahip olması gerektiğinin vurgulandığını söyledi. Komarov, bu kapsamda düşük karbonlu ve temiz enerjiye dayalı bir dengenin kurulmasında da nükleerin ciddi role sahip olması gerektiğinin tartışıldığını hatırlattı.

“Akkuyu için ‘yeşil finansman’ kredisi kullanıldı”

Akkuyu’nun finansmanı için Rosatom’un kendi kaynaklarının yanı sıra Rus bankalarından da kredi kullanıldığını söyleyen Komarov, ilk kez geçen yıl yeşil finansman ilkelerine uygun olarak kredi çektiklerini anlattı. Sağlanan paranın yeşil finansman kategorisine girmesi için uyulması gereken taahhütler bulunduğundan bahseden Komarov, yaptırımların finansman üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığını ifade etti.