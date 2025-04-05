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Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yüzde 13 artırıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 3 bin 400 lira olarak güncelledi.

Haber Merkezi
AA
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Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yüzde 13 artırıldı
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EPDK tarafından hazırlanan "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 3 bin 400 lira olarak uygulanacak.

Daha önce asgari fiyat limitleri megavatsaat başına "0" lira, azami fiyat limitleri ise megavatsaat başına 3 bin lira olarak belirlenmişti.

Söz konusu karar 5 Nisan'da yürürlüğe girecek.

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