'Emekli Halk Kart' uygulaması nerede ve ne zaman başlayacak?

CHP'li belediyelerin hayata geçireceği ve geçim sıkıntısı çeken emeklilere yönelik olan "Emekli Halk Kart" uygulamasının çalışmaları sürüyor.

CHP Genel Merkezi ve Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) ortak çalışması olan "Emekli Halk Kart" için hazırlıkların ekim ayında tamamlanması ve emeklilere kart dağıtımının başlaması planlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi açılış töreninde, ardından Beyoğlu Belediyesi Emekli Evi ziyaretinde partisinin yönettiği tüm belediyelerde hizmetleri ortaklaştırmak ve sosyal yardımları yaygınlaştırmak için “Emekli Halk Kart” uygulamasını başlatacaklarını açıklamıştı. ANKA Haber Ajansı "Emekli Halk Kart" çalışmalarıyla ilgili ayrıntılara ulaştı.

Nerelerde kullanılacak?

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, SODEM'de "Emekli Halk Kart" uygulaması için bir birim kuruldu. Bu birimde karta ilişkin çalışma prensipleri oluşturuluyor. "Emekli Halk Kart" çalışmalarının Ekim ayında tamamlanması bekleniyor. Mevcut kart uygulamaları inceleniyor, aksayan yönler, öneri ve eleştiriler, yenilikler ve teknik altyapı uygunluğu gibi alanlarda çalışmalar yapılıyor. Uygulamayla ilgili bir yönerge hazırlanması, yeni logo tasarlanması da yapılacak çalışmalar arasında. 412 belediyede uygulanması planlanan "Emekli Halk Kart" gıda alışverişlerinde, doğalgaz ve su faturası ödemelerinde de kullanılabilecek.

mevcut kartlar kullanılmaya devam edilecek

CHP'li bazı belediyelerde var olan sosyal yardım kartları kullanılmaya devam edecek, emeklilerin kullanacağı kartların üzerlerine ek olarak "Emekli Halk Kart" logosu eklenecek. Sosyal yardımlarda kart uygulamasına geçmemiş belediyeler içinse yeni kart çıkarılacak ve "Emekli Halk Kart" logosu konulacak. Öncelik büyükşehir belediyelerinde olacak. Ardından uygulama kademeli olarak tüm CHP'li belediyelere yaygıanlaştırılacak. Kademelendirmenin nüfusa göre yapılması üzerinde duruluyor. Buna göre nüfusu belirli bir yoğunluğun üzerinde olan il ve ilçe belediyeleri öncelikli olacak. İlk yılın sonunda en düşük nüfus yoğunluğuna sahip belediyelerde de kart uygulaması hayata geçirilmiş olacak. Kartlarda belediyenin logosunun yanı sıra Emekli Halk Kart logosu ve kart sahibinin ismi-soyismi ve kart numarası yer alacak.

CHP'li belediyelere talimat

Edinilen bilgiye göre CHP belediyeleri bütçe olanakları içerisinde başta emekliler olmak üzere geçim sıkıntısı çeken, gıdaya erişimde zorluk yaşayan ve dezavantajlı gruplardan yurttaşlar için sosyal yardımlarını sürdürecek. Belediyelere, kent lokantaları açılması, gıda bankalarının kurulması, Emekli Halk Kart desteğinin verilmesi, sosyal tesis ve kreş sayısının arttırılması, ulaşım desteklerinin sürdürülmesi ve sağlık hizmetleri ya da hasta bakımı gibi hizmetlerin yaygınlaştırılması konusunda talimat verildiği öğrenildi.