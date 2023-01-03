Emekli Sandığı emekli maaşı ne kadar olacak? TÜİK açıkladı, zam belli oldu

TÜİK, Temmuz-Aralık 2022 tarihleri arasındaki enflasyon verilerini paylaştı. TÜİK'in açıkladığı verilerin ardından milyonlarca vatandaşın merak ettiği, Emekli Sandığı emekli maaşı ne kadar olacak, sorusu yanıt buldu. Temmuz'da yapılan zam sonrasında normal şartlarda Emekli Sandığı emekli maaşı yılın ikinci yarısında ortaya çıkan enflasyon oranına göre güncellenecek.

Enflasyon oranı ne kadar oldu?

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, enflasyon Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan yıllık bazda enflasyon 21 yılın zirvesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık'ta aylık enflasyon ise yüzde 1,18 oldu. Aralık'ta güçlü baz etkisine rağmen görülen pozitif aylık enflasyonla birlikte aylık enflasyonda artış serisi 48. aya yükseldi.

Emekli Sandığı emekli maaşı ne kadar olacak?

EKONOMİ Gazetesi'nden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, Memurlar geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kaynaklı yüzde 7 zam almıştı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 15.39 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve emeklileri için 8 puanın üzerinde enflasyon farkı oluştu. Memur ve emekliler yine toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı yüzde 8’lik bir zam daha alacak. Bunun eklenmesiyle birlikte 2023 yılının ilk yarısı için memur ve memur emeklileri en az yüzde 16.39 oranında maaş artışı alacaklar. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce kamuoyuna duyurduğu refah payının ne kadar olacağına ise ekonomi yönetimi karar verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan refah payı açıklaması

Emekli Sandığı emekli maaşları enflasyon oranının açıklanması ile birlikte belli olurken, asgari ücrete yapılan zam sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaşları için refah payı açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.