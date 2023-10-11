'Emeklilere 5 bin TL ikramiyede kapsam genişlemeyecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme yapılacağını belirtmişti.

Söz konusu açıklama sonrası, ödemenin kapsamının genişletilmesine yönelik tartışmalar başlamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin açıklamasında, ödeme kapsamında herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirtti.

Işıkhan, “Emeklilerimize hayırlı olsun. Bu noktada, çalışan emeklilerimizi kapsam dışında bıraktık. Takdir edersiniz ki mücbir sebeplerden dolayı bütçede kısıtlamaya gitmek zorunda kaldık. En iyi sonuç buydu, hayırlı olsun. Bunun dışında gündemimizde başka bir çalışma yok” ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu iddialarına ilişkin ise Işıkhan, “Böyle bir durum yok çünkü zaten kişi emekli olmuş ve çalışmaya devam ediyor. Bizim hedefimiz, sosyal bir devlet olarak, geçim zorluğu yaşayan ve mağdur durumda olan emeklilerimizi kapsam içine almaktı. Bence çok güzel bir sonuç elde ettik” ifadelerini kullandı.