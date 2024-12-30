Emeklilik hazırlığı yapanlar dikkat! Daha yüksek emekli maaşı alabilmeniz için son iki gün
2025'te emekli olacaklar, 2024'te emekli olanlara göre yüzde 30 daha düşük maaş alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu yılki başvurularını 31 Aralık'a kadar yapmaları gerektiği belirtildi.
Enflasyonun geçen yıldan daha düşük seviyede tamamlanması nedeniyle, 2024'te emekli olanların maaşları, 2025'te emekli olacaklara göre yüzde 30 daha fazla olacak.
Kamu çalışanlarının 2024 emeklisi olabilmesi için 14 Ocak 2025'e kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. SSK ve Bağ-Kur çalışanlarının başvurularını ise 31 Aralık 2024'e kadar tamamlamaları şart.
Bu tarihe kadar başvurmayanların maaşlarında yüzde 30'luk fark oluşacak. 1 Ekim 2008'den önce memuriyete başlayanlar ise güncelleme katsayısındaki değişikliklerden etkilenmeyecek ve mevcut maaş avantajlarını koruyacak. Emekli maaşı alırken çalışmak isteyenler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) seçeneği bulunuyor.
Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?
Hangi statüden emekli olacaksanız (son 2520 gün primlere bakılarak belirlenir) SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı prim gün sayınızın tamamlandığına emin olun. Eksik primleriniz varsa başta doğum, askerlik, yurtdışı, doktora, usta öğreticilik gibi yasaların size vermiş olduğu SGK’ya parasını ödeyerek gün satın alma hakkınız varsa değerlendirin, borçlanma tutarlarınızı ödeyin eksik prim gün sayınızı tamamlayın.
Emeklilik müracaatı için çalışanların Kod:8 Emeklilik Nedeniyle işten çıkışlarının yapılması gerekir. Çalışırken emeklilik müracaatında bulunmanız mümkün değildir. Emeklilik müracaatınızı e-devlet üzerinden, ‘Gelir Aylık Ödenek’ bölümünden ’Yeni Başvuru’ bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.
Emeklilik için işten çıkışınızın yapıldığı gün emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz, aynı gün emeklilik sonrasında aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekseniz SGDP ile işe girişiniz ertesi günün tarihi belirtilerek yapılabilir.
Emeklilik müracaatı sonrası son çalıştığınız işyerinde bir yıl ve üzerinde çalışmalarınız varsa kıdem tazminatınızı çalıştığınız yıl, ay ve güne göre hesaplanarak alabilirsiniz. Kıdem tazminatında sadece küçük bir damga vergisi vardır, gelir vergisi kesintisi yapılmaz.
Emeklilik tarihinize kadar kullanmadığınız yıllık izinler varsa bu sürelerin ücretini de emekli olduğunuzda işveren size ödemek zorundadır. Emeklilik nedeniyle işten ayrılmak için ihbar süresi yoktur, ihbar tazminatı da yoktur.