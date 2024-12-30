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Emeklilik hazırlığı yapanlar dikkat! Daha yüksek emekli maaşı alabilmeniz için son iki gün

2025'te emekli olacaklar, 2024'te emekli olanlara göre yüzde 30 daha düşük maaş alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu yılki başvurularını 31 Aralık'a kadar yapmaları gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi
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Emeklilik hazırlığı yapanlar dikkat! Daha yüksek emekli maaşı alabilmeniz için son iki gün
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Enflasyonun geçen yıldan daha düşük seviyede tamamlanması nedeniyle, 2024'te emekli olanların maaşları, 2025'te emekli olacaklara göre yüzde 30 daha fazla olacak.

Kamu çalışanlarının 2024 emeklisi olabilmesi için 14 Ocak 2025'e kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. SSK ve Bağ-Kur çalışanlarının başvurularını ise 31 Aralık 2024'e kadar tamamlamaları şart.

Bu tarihe kadar başvurmayanların maaşlarında yüzde 30'luk fark oluşacak. 1 Ekim 2008'den önce memuriyete başlayanlar ise güncelleme katsayısındaki değişikliklerden etkilenmeyecek ve mevcut maaş avantajlarını koruyacak. Emekli maaşı alırken çalışmak isteyenler için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) seçeneği bulunuyor.

Emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

Hangi statüden emek­li olacaksanız (son 2520 gün primlere bakılarak belir­lenir) SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı prim gün sayınızın tamamlandığı­na emin olun. Eksik primle­riniz varsa başta doğum, as­kerlik, yurtdışı, doktora, us­ta öğreticilik gibi yasaların size vermiş olduğu SGK’ya parasını ödeyerek gün sa­tın alma hakkınız varsa değerlendirin, borçlanma tutarlarınızı ödeyin eksik prim gün sayınızı tamam­layın.

Emeklilik müracaatı için çalışanların Kod:8 Emeklilik Nedeniyle işten çıkışlarının yapılması ge­rekir. Çalışırken emeklilik müracaatında bulunmanız mümkün değildir. Emeklilik müracaatınızı e-devlet üzerinden, ‘Gelir Aylık Ödenek’ bölümünden ’Yeni Başvuru’ bölümünden gerçekleştirebilirsiniz.

Emeklilik için işten çı­kışınızın yapıldığı gün emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz, aynı gün emeklilik sonrasında aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekseniz SGDP ile işe gi­rişiniz ertesi günün tarihi be­lirtilerek yapılabilir.

Emeklilik müracaatı son­rası son çalıştığınız işye­rinde bir yıl ve üzerinde çalış­malarınız varsa kıdem tazmi­natınızı çalıştığınız yıl, ay ve güne göre hesaplanarak alabi­lirsiniz. Kıdem tazminatında sadece küçük bir damga ver­gisi vardır, gelir vergisi kesin­tisi yapılmaz.

Emeklilik tarihinize ka­dar kullanmadığınız yıllık izinler varsa bu sürelerin üc­retini de emekli olduğunuzda işveren size ödemek zorun­dadır. Emeklilik nedeniyle işten ayrılmak için ihbar süre­si yoktur, ihbar tazminatı da yoktur.

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