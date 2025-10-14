Emeklinin milli gelirden aldığı pay düştü

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) raporlarına göre, gelirlerin giderleri karşılama oranı artıyor. Buna karşılık, emeklilerin maaşı düşük kaldığı için milli gelirden aldığı pay azalıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zor koşulda olmalarına rağmen, emekli maaşını ödediklerini açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi de Türkiye’de emekli yaşının çok düşük olduğunu ve bununla ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Emekli sayısı 17 milyona yaklaştı

Hükümet emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini 2023 seçimleri öncesi çıkardı. EYT düzenlemesi sonrası emekli sayısı 17 milyona yaklaştı.

CHP Manisa Milletvekili ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, SGK’nın ‘finansman hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi’ raporunu NEFES’le paylaştı. Rapor, SGK’nın gelir ve gider dengesindeki düzelmeyi gözler önüne serdi.

Sosyal güvenlik açıkları azalıyor

Rapora göre, sosyal güvenlik açıkları her yıl azalarak devam ediyor. 2006 yılında yüzde 2.26 olan açığın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2023 yılında yüzde 0.15 olurken, 2024 yılsonu itibarıyla ise bu oran yüzde 0.02 seviyesinde geriledi.

Rapora göre, 2006 yılında toplam gelirlerin toplam giderleri karşılama oranı yüzde 74.9 iken 2024 yılında yüzde 99.7, 2025 yılı ilk 8 aylık dönemde ise yüzde 97.9 oldu.

“Primlerin tahsili ve maaş ödemeleri oranı düzeliyor”

EYT’lilerin kambur olarak görüldüğünü ancak durumun böyle olmadığını söyleyen Bakırlıoğlu, “Tahsil edilen primlerin sağlık ve maaş ödemelerine oranı da her geçen gün düzeliyor. EYT’lilerin kambur olduğu iddiası boşa çıkıyor. Kambur olan iktidarın kendisidir” dedi.

SGK’nın gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yükseldi

EYT ile emekli sayısı artmasına karşın, SGK’nın gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yükseldi. Rapora göre, 2006’da emekli sayısı 7.9 milyon kişiyken, 2025 Haziran ayı itibarıyla 16.9 milyon kişiye yükseldi. Prim gelirlerinin emekli aylıkları ve sağlık giderlerini karşılama oranı ise 2006 yılında yüzde 66.3, iken 2024 yılında yüzde 77 olarak gerçekleşti. 2025 yılı 8 aylık dönemde ise söz konusu oran yüzde 76.6 oldu.

Emeklinin milli gelirden aldığı pay azalıyor

CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “2020 yılında emeklilerin milli gelirden aldığı pay yüzde 6.9. 2024 yılında emekli sayısı yüzde 2020’ye göre 25 artmış olmasına karşın bu pay yüzde 6.1’e düşmüş. Geçmiş yıllarda bu pay yüzde 7 civarındaydı. Bu ancak, emeklilerin aldığı sefalet ücretiyle açıklanabilir. İktidar şunu diyor; istediği kadar emekli sayısı artsın, milli gelirden emekliye verdiğim pay bu” dedi.