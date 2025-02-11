Emeklinin TÜİK davasında mahkeme sendikaların ‘müdahil’ olmalarını reddetti

Milyonlarca emekli ve çalışanın merakla beklediği Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) davasında mahkemeden emekli ve işçi temsilcilerini ilgilendiren ara karar verildi. Ankara 6. İdare Mahkemesi, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, enflasyonu eksik hesaplayarak emekli aylıklarına düşük zam yapılmasına yol açtığı iddiasıyla TÜİK aleyhine açtığı davaya, 8 farklı emekli derneği ve işçi sendikasının ‘müdahil’ olarak katılmalarını kabul etmedi.

Sözcü'nün haberine göre, mahkeme, verdiği ‘ret’ karanın gerekçesini ise emekli ve işçi temsilcilerinin bu davada ‘menfaat alakası’ olmadığı savına dayandırdı.

Tüm emekliler zam alacak

Kararda, “Davaya davacı yanında katılma istemine ilişkin beyanlar incelenerek işin gereği görüşüldü. Sonuçta davaya katılmak isteyen tarafların dava ile menfaat alakası olmadığı anlaşıldığından müdahale istemlerinin reddine oy birliğiyle karar verildi” denildi.

“Emekli dernek ve sendikalarının menfaati çok açık bir şekilde var”

Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, kararın aksine davayı açan Çilesiz ile emeklilerin menfaatinin tam olarak örtüştüğünü belirterek şu itirazda bulundu:

“Bu davanın kazanılması halinde 2024 yılı ilk 6 aylık enflasyon rakamları yeniden hesaplanacaktır. Yeniden hesaplanan enflasyonun 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan 6 aylık enflasyondan yüksek çıkması halinde müvekkilin emekli maaşına geriye doğru zam yapılması gerekeceğinden müvekkil gibi feri müdahil olan diğer tüm emeklilerin emekli maaşlarına da zam yapılacaktır. Bu nedenle emekli dernek ve sendikaların davaya müdahil olmakta menfaat alakaları çok açık bir şekilde vardır.”