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İş insanı Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: 'İhanet edenler her daim içimizdeydi...'

Bir dönem dünyanın en zengin iş insanları arasında olan Asil Nadir 83 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü iş insanının vasiyetini eşi sosyal medya hesabından paylaştı. Nadir, Kıbrıs halkına "Toprağınıza sahip çıkın" mesajı verirken, vasiyette yer alan "İhanet edenler her daim içimizdeydi ama her şeye rağmen hiç pes etmedim" ifadeleri ise dikkat çekti.

Haber Merkezi
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İş insanı Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: 'İhanet edenler her daim içimizdeydi...'
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Kıbrıslı ünlü iş insanı Asil Nadir 4 Şubat'tan bu yana tedavi gördüğü Kolan British Hastanesi'nde 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberini eşi sosyal medya hesabından duyurdu. 

1990’lı yıllarda İngiltere ve Türkiye’deki yatırımlarıyla ön plana çıkan ve bir dönem dünyanın en zengin iş insanları arasına giren Asil Nadir'in vasiyet niteliğindeki mesajını ise yine eşi Nur Nadir yayınladı.

Asil Nadir, Kıbrıs Türk halkına son mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Benim aziz Kıbrıslı kardeşlerim, ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü, emeklerimi ve tüm imkânlarımı feda ettim. İhanet edenler her daim içimizdeydi ama her şeye rağmen hiç pes etmedim.

Lütfen siz de pes etmeyin. Bu memleket bizim, bu topraklar bizim, bu kurumlar da bizim; önce birbirinize sonra da benim size bıraktığım projelere sahip çıkın.

Sevgili kardeşlerim bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her şeye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır. Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar.

Ölüm bir haktır. En azından bu tiyatroya ara versinler. Benim vefakâr eşim Nur Nadir ve iki çocuğum Lisa Nur Nadir ve Mertselim Asil Nadir’i güzel yüreklerinize emanet ettim. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili vasiyetimi eşim Nur Nadir’e bıraktım. Bu topraklar bizimdir. Birlik içinde sahip çıkın. Daha güzel bir dünya da tüm güzel yüreklerle buluşmak üzere. Birbirinize emanet olun”

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