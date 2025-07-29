Emlak Konut GYO “Gayrimenkul Sertifikası” halka arz fiyatı belli oldu

TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle yürütülen gayrimenkul sektöründe yeni bir finansman modeli olarak öne çıkan “Gayrimenkul Sertifikası”nın detayları ortaya çıktı.

İstanbul Başakşehir bölgesinde kamu konut projelerinden biri olarak tasarlanan Damla Kent projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. SPK onaylı gayrimenkul sertifikası sistemiyle desteklenecek proje yatırımcıların küçük bütçelerle konut ve ticari alanlara ortak olmasını sağlayacak.

1540 konut halka arz edilecek

Toplamda yaklaşık 379.000 metrekarelik arsa üzerinde konumlanan projede, 5.325 adet konut ve 244 adet ticari ünite planlanıyor. İlk etapta ise 1.540 konut, yatırımcılara halka arz edilerek sertifikalar karşılığında yatırımcılar ile buluşacak. Böylelikle Damla Kent hem konut sahibi olmak isteyenlere hem de gayrimenkule yatırım yapmayı düşünenlere farklı alternatifler sunuyor.

Ne kadar ‘gayrimenkul sertifikası’ biriktirmek gerekiyor?

Gayrimenkul Sertifikası Modeli Damla Kent Evleri Projesi’nde 62 metrekarelik 1+1 daireler için 631 bin 516 adet sertifika, 88 metrekarelik 2+1 daireler 863 bin 276 adet sertifika biriktirmek gerekiyor. Planlanan başlangıç tarihi 1 Ekim 2025, proje tamamlanma ve teslim tarihi ise Şubat 2029 olarak öngörülüyor. İnşaat süresi yaklaşık 48 ay olacak.

Gayrimenkul sertifikası için tarih belli oldu

Toplantıda, Emlak Konut GYO tarafından hayata geçirilen projeye ilişkin sertifikaların 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında halka arz edileceği bilgisi paylaşıldı. Halka arz süreci boyunca yatırımcılar, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere yetkili aracı kuruluşlar üzerinden talepte bulunarak sertifika satın alabilecekler.

Borsa İstanbul’da işlem görecek

Halka arzın ardından gayrimenkul sertifikaları Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Bu sertifikalarla yatırımcı üç farklı işlem modeli üzerinden alım-satım yapabilecek.

Gayrimenkul sertifikası halka arz fiyatı belli oldu

Projenin finansmanında kullanılan gayrimenkul sertifikası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturuldu. Yeni model Borsa İstanbul’da işlem gören yeni nesil bir yatırım enstrümanı olarak tanımlandı. Her bir sertifikanın halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlendi.

Proje için ekspertiz değeri referans alınarak sertifikaya konu edilecek pay adetleri belirlendi.

Bu kapsamda: 1 sertifikanın nominal değeri 10,00 TL olarak hesaplandı. Halka arzda ise yatırımcılara %24,10 oranında iskonto uygulanarak, sertifika başına fiyatın 7,59 TL olarak belirlendiği ifade edildi.