Emtia kuzeye yol alıyor!

Evrim KÜÇÜK

Genel olarak yükseliş eğilimindeki emtia piyasaları yılın ikinci çeyreğinde de gücünü koruyacak gibi gözüküyor. Bu dönemde daha güçlü metal fiyatları bekleniyor ancak tarımsal ürünler kendi içinde ayrışma yaşayabilir.

Önemli merkez bankalarının "şahin" politikalarına son vereceğine yönelik tahminlerin güç kazanması emtia piyasası olumlu bir görünüm sergiliyor. Jeopolitik riskler, arz endişeleri ve Çin’de önümüzdeki aylarda ülkede talebin artacağına yönelik beklentiler emtia piyasasını olumlu etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Bu tablo içinde enerji, başta altın olmak üzere metaller kendini güçlü konumlandırırken, tarım ürünlerinde daha kırışık bir seyir var.

GSCI emtia endeksi 2024’ün başından bu yana 72,09 puan yanı yüzde 13,66 artış gösterirken, emtia fiyatlarını takip eden gösterge CRB Endeksi’nde de yüzde 14.4 yükseliş yaşandı. Yukarı yönlü eğilimin içinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğinde devam etmesi bekleniyor. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin teknik göstergeler petrol fiyatlarında yükselişe işaret ediyor. Reuters tarafından yapılan nisan-haziran dönemi teknik görünüm analizine göre, şu an 104.3 seviyesinde bulunan dolar endeksi 107 seviyesinin üzerine çıkma potansiyeli taşıyor. Dola endeksindeki yükseliş beklentisine karşın emtia piyasasında artış senaryoları korunuyor. Endüstriyel metalde bakır ve alüminyum arz sıkıntısından beslenerek fiyat artışı yaşayabilecek ürünler. Küresel çapta madenlerin üretimlerinde kesintiye gitmesi bakırda arz endişelerine yol açıyor ve fiyatların artmasına neden oluyor. Çin’in Yunnan eyaletindeki kurak hava da alüminyum üreticilerini etkileyerek üretim seviyelerini düşürmeye zorluyor.

Tarımsal emtiada ise ayrışma söz konusu. Mısır ve soya fasulyesi fiyatlarında düşüş eğilimi devam ederken, buğday fiyatlarında artış olabilir. Kakao fiyatlarının güçlü kalmaya devam etmesi fakat kahve fiyatlarının gevşemesi bekleniyor. Diğer yandan gıda üretiminde önemli bir bileşen olan palm yağı fiyatlarında artış öngörülüyor. Ana

● PETROL: 100 dolara yakın fiyatlamalar görebilir Jeopolitik risklerin yanı sıra OPEC+’nın üretim kesintilerine devam edebileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor. İran destekli Husilerin İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gerekçesiyle Kızıldeniz’de ticari gemilere düzenlediği saldırıların tedarik kesintilerine sebep olacağı endişeleri sıcaklığını koruyor. Brent petrolün varil fiyatı 90 dolarla 6 ayın en yüksek seviyesine yakın. Teknik analizlere göre fiyatlar yılın ikinci çeyreğinde 96.48-99.86 dolar aralığına doğru hamle yapabilir. Şu sırılar 85 doların biraz üzerinde bulunan Amerikan ham petrolü de 98.62 doları hedefleyebilir.

● ALTIN: 2.500 doların üzerine hamle yapılması mümkün Altın fiyatları geçen hafta ons başına 2.320 doları aşarak yeni bir rekora ulaştı ve art arda üçüncü haftada da kazançlarını sürdürdü. Değerli metal, mart ayında ABD’deki güçlü istihdam artışının sürdüğü ortamda ABD faiz indirimi beklentileri, spekülatif alımlar ve merkez bankası alımlarıyla desteklendi. Fiyatlar 1 ay öncesine göre yüzde 5 ve 1 yıl öncesine göre yüzde 15 yukarıda. Teknik göstergeler fiyatların 2.268 dolardaki güçlü direnç seviyesini aşmasıyla 2.443-2.552 dolar fiyat aralığının hedef haline gelebileceğini gösteriyor. Altında içinde bulunduğu yükseliş dalgasının daha sonrasında 3.147 dolarlık agresif bir hedef koyabileceği tahminleri de yapılıyor.

● BAKIR: Fiyatlar 9.000 doların üzerinde güçlenmeye devam edecek Bakır vadeli işlemleri, ABD dolarındaki zayıflık ve artan arz risklerinin etkisiyle Nisan ayında 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Londra’da ton başına 9.000 dolar, ABD’de pound başına 4 dolar hızlı bir şekilde geçildi. Ancak hızlı hareket eden fiyatların 9.460 dolarda direnç ile karşılaşması mümkün. Eğer bu seviyede engelle karşılaşmazsa fiyatlarda 10.452 dolara varan yükselişler konuşulabilir. Ancak fiyatlar 9.460 dolardan geri dönerse, 8.265- 8.469 dolar, fiyatların aşamalı olarak düşebileceği yeri fiyat aralığı olarak hesaplanıyor.

● ALÜMİNYUM: Fiyatların %10 yükselme potansiyeli bulunuyor Alüminyum fiyatları Nisan ayında ton başına 2.450 dolara yükselerek 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar üzerindeki baskı, arz endişeleri ve Çin’den gelen talebin bir miktar daralması nedeniyle diğer ana metallerdeki yükseliş takip edildi. Çin’deki her iki imalat PMI göstergesi de Mart ayındaki verilerde yukarı yönde sürpriz yaparak, ülkedeki fabrika faaliyetinin Pekin’den gelen bir dizi teşvik ve ekonomik destek önlemine bir şekilde yanıt verdiğini ortaya koydu. Fiyatlar aynı zamanda artan arz endişeleriyle de desteklenerek son 1 ayda yüzde 8’den fazla prim yaptı. Fiyatların önemli bir destek olarak gösterilen 2.360 doları geçmiş olması. teknik analizlere göre 2.562 doların önünü açıyor. Piyasada daha boğa eğilimli hedef olarak ise 2.708 dolar gösteriliyor. Bu da fiyatların mevcut seviyesinden yüzde 10 yükselmesi anlamına geliyor.

TARIMDA YİNE BUĞDAY VE KAKAO ÖNE ÇIKIYOR

Bu yılın getiri şampiyonu kakao fiyatlarının yılın ikinci çeyreğinde güçlü duruşunu devam ettirmesi beklenirken, yıla kötü başladıktan sonra son 1 ay içinde yüzde 2’lik artış gösteren buğday fiyatlarının bu ivmesini devam ettirebileceği belirtiliyor:

● Buğday: Buğday vadeli işlemleri Nisan ayında kile başına 5.65 doların üzerine çıkarak bir aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi. Bu, dolardaki zayıflamanın yanında son zamanlarda yaşanan arz endişelerinin sonucu. Rusya’da tahıl taşıyan gemilerin limanlarından ayrılmasının engellendiğine dair haberler piyasada tedirginlik yarattı. Fiyatları destekleyen bir başka unsur da 2024 yılı için ABD’deki toplam buğday ekim alanının bir önceki yıla göre yüzde 4 düşüşle 47,5 milyon dönüm olması beklendiğini gösteren USDA raporu oldu. Teknik analizlere göre CBOT’da buğday fiyatları bu çeyrek dönemde 6.0 dolar direnciyle karşılaşıp burayı aşarsa 6.88 dolara kadar çıkabilir.

● Mısır: Chicago mısır vadeli işlemleri, yatırımcıların büyük tüketici Çin’e yapılan sevkiyatların arz-talep dinamikleri üzerindeki etkisini tartmaya devam etmesiyle kile başına 4.3 dolar civarında istikrar kazandı. Ancak zayıf görünüm devam ediyor. Fiyatların 3.96 dolar desteğine kadar inebileceği belirtiliyor.

● Soya fasulyesi: Vadeli işlemler fiyatı, ABD ihracat satışlarına olan talebin azalması nedeniyle kile başına 11.7 dolara gerileyerek bir ayın en düşük seviyesini gördü. Son 1 yıllık fiyat kaybı yüzde 20. Fiyatların 11.28 dolar desteğini test edebileceği belirtiliyor. Buranın kırılması halinde fiyatların 10.17-10.74 aralığına geri dönmesi mümkün. 11.63 doların üzerinde kalınması ise fiyatlarda yükselişi tetikleyebilir.

● Kahve: Arabica kahve vadeli işlemleri, Brezilya’nın kahve yetiştirme bölgelerindeki aşırı yağışların mahsule zarar verebileceği endişesiyle Aralık ortasından bu yana görülmeyen seviyelere ulaşarak pound başına 2 doların üzerine çıktı. Ayrıca Vietnam Kahve Birliği, 2023/2024 dönemi için ülkenin kahve ihracatında yıllık yüzde 20’lik olası bir düşüşün sinyalini verdi. Kontratın 1.92 seviyesinin üzerine çıkması 2 doların üzerine ataklara izin verdi. Ancak ikinci çeyrek için teknik analizler 1.75 doların altına geri çekilebilecek fiyatların 1.61-1.67 aralığına geri çekilmesi yönündeydi.

● Kakao: Vadeli işlemler, 2 Nisan’da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10.051’e ulaştıktan sonra ton başına 9.800 doların altına geriledi. Küresel kakao arzının azalmasına ilişkin endişeler piyasada hakim olmaya devam ediyor. 9.788-9.948 New York’taki fiyatlar için önemli bir direnç alanı. Teknik analizler bu seviyelerin aşılmasının 10.854-11.135 doları mümkün kılabileceğine işaret ediyor. Bu güçlü direncin geçilmesiyle çok daha yüksek 12.132-12.856 dolar hedefi ortaya çıkabilir.

Palm yağı fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor

Palm yağı fiyatları Malezya Borsası’nda geçen ayın yüzde 8 ve geçen yılın aynı döneminin yüzde 15 üzerinde ton başına 4.400 ringitin üzerinde işlem görüyor. Fiyatlar 2 yılın en yüksek seviyesine yakın ve stokların azaldığına dair beklentilerin güçlendiği ortamda fi yat artışları sürebilir. Teknik analizler fi yatların 4.751-4.859 ringit bandına taşınabileceğini gösteriyor. 4.166 dolardaki direncin aşılması fi yat artışlarını körükledi. 4,751 ringit beklentisi karşılanırsa fi yatların 5.144 ringite doğru yol alması mümkün olacak.