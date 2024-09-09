Emtia piyasasında geçen hafta sert düşüşler görüldü

Emtia piyasasında geçen hafta küresel ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişeleriyle sert düşüşler hakim oldu.

Emtia piyasasında, geçen hafta satış baskısı görüldü. Dünyanın önde gelen ekonomilerinin açıkladığı makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesini beslemesiyle emtia piyasasında geçen hafta sert düşüşler hakim oldu.

Çin'de, imalat sanayisi ve inşaat sektöründe görülen durgunluk da emtia piyasasını geçen hafta etkileyen önde gelen unsurlar arasında yer aldı.

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 0,2, gümüş yüzde 3,2, platin yüzde 0,6, paladyum yüzde 5,5 değer kaybetti. Fed'in sıkı para politikasını bu aydan itibaren gevşeteceği fiyatlanmasına karşın atılacak adımların büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin devam etmesi altının ons fiyatını aşağı yönlü etkiledi.

Euro Bölgesi'nde ikinci çeyreğe ilişin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) yüzde 0,2 arttı. Bölgede, GSYH yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 artmıştı. Euro Bölgesi'nde büyümenin yavaşlaması da gümüş fiyatları için olumsuz etkiye sahip oldu.

Öte yandan baz metallere bakıldığında tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 3,7, nikelde yüzde 5,1, kurşunda yüzde 3,9, çinkoda yüzde 6,6 ve alüminyumda yüzde 4,3 azaldı.

Küresel ekonomik büyümenin zayıflayacağı ve bunun sonucunda endüstriyel metallere olan talebin azalacağına ilişkin endişeler baz metal fiyatlarında kayda değer düşüşlere neden oldu.

ABD, Çin ve Almanya'dan gelen zayıf ekonomik veriler de baz metal fiyatlarını olumsuz etkiledi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 47,2'ye çıkmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı.

S&P Global'in imalat sektörü PMI verisi de ağustosta 47,9 ile tahminlerin hafif altında gerçekleşti.

Çin'de açıklanan imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 0,3 puan azalarak 49,1'e geriledi. Ülkede imalat sanayisinde ekonomik aktivite, ağustosta önceki 3 aydaki daralma seyrini devam ettirdi.

Almanya'da da temmuzda 43,2 puan olan imalat sanayi PMI ağustosta 42,4 puana inerek, son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

Resesyon endişeleri Brent petrolde sert düşüşe neden oldu

Enerji grubuna bakıldığında Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,2 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 7,1 arttı.

Brent petrolde artan resesyon endişeleri nedeniyle sert düşüş görüldü.

Libya'da petrol üretiminin askıya alınmasına ilişkin kararın değişebileceğine yönelik beklentilerin artması da Brent petrol fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, Merkez Bankasının yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 26 Ağustos'ta tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini, üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmişti.

Libya Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), geçen hafta ilgili taraflar arasında Merkez Bankası krizinin çözümüne yönelik ilk tur müzakerelerin yapıldığını duyurdu.

UNSMIL'nin açıklamasında, katılımcıların, Merkez Bankasını çevreleyen krizi çözmenin ve Libyalıların ve uluslararası ortakların kuruma olan güvenini yeniden tesis etmenin yolları konusunda önemli fikir birliğine vardıkları kaydedildi.

Söz konusu uzlaşmalar, piyasa oyuncularının olası arz sıkıntılarına ilişkin endişelerini hafifleterek aşağı yönlü fiyat hareketlerini destekledi.

ABD'deki doğal gaz depolama seviyelerinin azalması da doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Tarım grubunda sadece tahıllarda yükselişler görüldü

Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 2,8, mısırda yüzde 1,3, soya fasulyesinde yüzde 0,5, pirinçte yüzde 1,9 artış kaydetti.

ABD'de, buğday stoklarındaki düşüş buğday fiyatlarının yükselmesini sağladı. Küresel mısır ve pirinç üretim tahminlerinin gerilemesiyle de bu iki ürünün fiyatları arttı.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 2,5, pamukta yüzde 0,8, kahvede yüzde 3,3 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 6,6 düşüşle tamamladı.

Nijerya'da kakao ihracatının artmasıyla azalan arza yönelik endişeler kakao fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Küresel büyümeye yönelik endişeler pamuk fiyatlarını olumsuz etkilerken, küresel kahve ihracatındaki artışın arz endişelerini azaltması da kahve fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Petrol fiyatlarındaki değer kaybı şeker fiyatlarında da azalışı tetikledi.