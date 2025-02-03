ENAG ocak ayı enflasyon oranını açıkladı!

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 yılı Ocak ayına ait enflasyon verilerini duyurdu.

Açıklanan verilere göre, enflasyon Ocak ayında aylık bazda yüzde 8,22 oranında yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 81,02 seviyesinde gerçekleşti.

Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 20,06 ile 'giyim ayakkabı' grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 16,73 oranla 'eğlence kültür' grubu takip etti. Ev eşyası grubunda ise enflasyon oranı yüzde 14,44 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon yüzde 83,40 olarak gerçekleşti

ENAG, aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,34 artarken yıllık enflasyon yüzde 83,40 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 30 yıl aradan sonra değiştirdiği yeni fiyat endeksi ile yapılan ilk ölçümün sonuçlarını paylaştı. Ocak ayı enflasyonu yüzde 5,16 olarak ölçülürken, 12 aylık enflasyon yüzde 48,40'a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak resmi veriler ise saat 10.00'da duyurulacak.

Gözler TÜİK'te

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları ise bugün saat 10.00'da açıklanacak.