Enerji BİR-SEN'den 'emeğimizin karşılığını istiyoruz' açıklaması

Sendika İl Başkanı Vedat Demir yaptığı açıklamada son 20 yıllık süreçte demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımların geri alındığı belirterek; “Anayasa ile hüküm altına alınan, Uluslararası Sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı kanun ile yasal çerçevesi belirlenen toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir. Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. Kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek, sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için kamu görevlilerimizden aylık 345 TL kesinti yapıldı." dedi

"Biran önce yanlıştan dönülmesini bekliyoruz"

Vedat Demir; "Tasarruf tedbirleri ile personel servis hizmetinin kaldırıldığı, koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı görülürken, sosyal hak olan lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı. Kamu hizmetinin devamlılığının sağlama noktasında önemli bir yere sahip olan servis hizmeti genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez. Biran önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor, hem kamu görevlilerini hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Koruma altına alınan kazanımlarımız engellenemez"

Demir, "Akıttığımız terimizin karşılığı verilsin, toplu sözleşme hükümlerimiz engellenmesin" diyen Demir, "Anayasa'da belirtilen hakkımız, toplu sözleşme ile koruma altına alınan kazanımlarımız, hukuk hiyerarşisi içerisinde daha düşük olan genelge ile engellenemez.

Toplu sözleşme ikramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini, servis hizmetine dokunulmamasını hatta daha da yaygınlaştırılmasını, koruyucu giyim kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını, fazla çalışma ücretinin yetersizliği dikkate alınarak artırımlı olarak ödenmesini, lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını, 1. dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini, emekli aylıklarında hak kayıplarının giderilmesini ve ücretlerin adil bir seviyeye yükseltilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.