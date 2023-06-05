Enflasyonda 'gaz' etkisi: Yıllık TÜFE yüzde 39.6'ya geriledi

TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu açıkladı. TÜFE mayısta aylık bazda yüzde 0.04 artarken, yıllık enflasyon yüzde 43,68’den yüzde 39.6’ya geriledi. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,26, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Enflasyonun, hükümetin ücretsiz doğalgaz dağıtımının enflasyon verisi hesaplamasına katılmasıyla aylık yüzde 0.2 düşmesi; yıllık ise yüzde 39.2'ye gerileyerek 17 ayın en düşük seviyesinin gerçekleşmesi bekleniyordu.

Üretici fiyatları yıllık yüzde 40,76 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 95,80 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 42,34 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 56,84, imalatta yüzde 42,34, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,53 ve su temininde yüzde 66,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 35,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 49,10, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,92, enerjide yüzde 9,62 ve sermaye malında yüzde 49,97 artış olarak gerçekleşti.

ENAG'a göre artış yüzde 5,68

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs'ta doğal gaz fiyatının sıfır TL olduğu varsayımıyla yüzde 5,68 arttı. ENAG hesaplamalarına göre, E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 109,01 olurken, Ocak-Mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38,96 oldu.

İstanbul'un yıllık enflasyonu yüzde 56

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023 Mayıs ayına ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini 1 Haziran Perşembe günü açıklamıştı. İstanbul'un mayıs ayında aylık enflasyonu yüzde 1,66, yıllık enflasyonu ise yüzde 56,5 olarak kayıtlara geçti.