  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. EPDK, bazı akaryakıt depolama tesisleri için tarife değişikliğine gitti
Takip Et

EPDK, bazı akaryakıt depolama tesisleri için tarife değişikliğine gitti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt depolama tesislerine ilişkin iletim ve depolama tarifelerinde değişikliğe gitti. Körfez Terminali, Marmara Ereğlisi, Mersin, Marmara Boru Hatları ve İzmit Boru Hatları tesislerinde hizmet bedelleri yeniden belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EPDK, bazı akaryakıt depolama tesisleri için tarife değişikliğine gitti
Takip Et

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), bazı akaryakıt depolama tesislerine ilişkin iletim ve depolama tarifeleri tadil edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Opet Petrolcülük AŞ'nin Körfez Tesisi, Marmara Ereğlisi Tesisi, Mersin Tesisi, Marmara Boru Hatları (Transit) Tesisi, Marmara Boru Hatları (Milli) Tesisi, İzmit Boru Hatları Tesisi'ne ilişkin depolama ve iletim tarifesi tadil edilerek onaylandı.

Körfez Terminali'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin ve motorin türleri için metreküp başına 1,88 lira, havacılık yakıt türleri için 4,15 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin ve motorin türleri için metreküp başına 105,55 lira, havacılık yakıtı türleri için 214,70 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

Marmara Ereğlisi Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin ve motorin türleri için metreküp başına 1,88 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedelinin de benzin ve motorin türleri için 134,84 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Mersin Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, benzin ve motorin türleri için metreküp başına 1,84 lira, havacılık yakıt türleri için 1,55 lira olarak belirlendi. Teslim alma hizmet bedeli de benzin türleri için 92,03 lira, motorin türleri için 143,79 lira, havacılık yakıt türleri için 46 lira olarak uygulanacak.

Marmara Boru Hatları (Transit) Tesisi'nde iletim hizmet bedeli, motorin türleri için 3,15 lira olarak belirlendi. Marmara Boru Hatları (Milli) Tesisi'nde ise iletim hizmet bedelinin benzin ve motorin türleri için 3,14 lira olarak uygulanmasına karar verildi.

İzmit Boru Hatları Tesisi'nde iletim hizmet bedelinin benzin, motorin ve havacılık yakıtı türleri için 11,93 lira olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Benzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 4 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıBenzin, motorin ve LPG'ye zam ya da indirim var mı? İşte 4 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değiştiZorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değiştiGündem
Ekonomi
4. Sigorta Sektörü İşbirliği Fuarı ve Kongresi, sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi
4. Sigorta Sektörü İşbirliği Fuarı ve Kongresi, sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi
Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşaması'nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi
Gebze-Çayırova-Birlik OSB Hafif Raylı Sistem Hattı 1. Aşaması'nı Bakanlık üstlendi
Şişli'de rezidans inşaatında vinç devrilerek öğrenci yurduna hasar verdi
Şişli'de rezidans inşaatında vinç devrilerek öğrenci yurduna hasar verdi
Zorunlu kış lastiği süresi 5 aya çıktı! Bakan Uraloğlu: Yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu
Zorunlu kış lastiği süresi 5 aya çıktı! Bakan Uraloğlu: Yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu
Tekfen Holding'de hisse devri yapıldı: Can Kültür'ün payı yüzde 42,8'e yükseldi
Tekfen Holding'de hisse devri yapıldı
EPDK 7 şirkete lisans verdi
EPDK 7 şirkete lisans verdi