Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkartıldı.

Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişti
1 Aralik-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.

Böylece 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıktı.

Kış lastiği yolcu ve eşya taşınmasında kullanılan araçlar için zorunlu.

Yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Zorunlu olduğu dönemlerde kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 TL ceza kesililiyor ve aracın yola devam etmesine izin verilmiyor. 

