Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması: Fırsatçılık var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

- Türkiye'de tarım bitti demek, sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir.

- Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa'da lideriz, dünyada ilk 10 içerisindeyiz.

- Türkiye, 2023 yılında 212 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç etti.

- Son dönemde kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki suni fiyat artışını yakından takip ettik. Fahiş fiyat artışları sadece piyasa şartları ile ifade edilemez. Burada fırsatçılık vardır.

- Şunun bilinmesini isterim. Milletin aşına, ekmeğine göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi fiyat oyunlarına kurban vermeyiz.

- Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz, veremeyiz.

- Planlı tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağız. Tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak, destekten faydalanan çiftçi sayımızı artıracağız.

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