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Esprit, 56 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor

Moda grubu Esprit, 56 mağazasını kapatmaya hazırlandığını duyuruldu. Esprit, Almanya’daki 56 mağazasının tamamını yıl sonuna kadar kapatacak. İflas eden Avrupa şirketinin marka haklarının İngiliz finans yatırımcısı “Alteri”ye satılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi
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Esprit, 56 mağazasını kapatmaya hazırlanıyor
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Moda grubu Esprit, Almanya’daki 56 mağazasının tamamını yıl sonuna kadar kapatıyor. Mağazaların kapanmasının ardından yaklaşık 1300 çalışan işini kaybedecek.

Avrupa dışındaki işletmeler etkilenmeyecek

İflas eden Avrupa şirketinin marka hakları İngiliz finans yatırımcısı Alteri’ye satılacak. Yaklaşık 40 ülkede faaliyet gösteren Hong Kong merkezli Esprit’in Avrupa dışındaki işletmeleri iflastan etkilenmeyecek.

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