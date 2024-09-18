Et ürünleri ve et karışımları için yeni standartlar geliyor

Buna göre, mevcut düzenlemede kanatlı et döneri ve kanatlı et karışımlarında yüzde 20 olarak belirlenen yağ oranı, yüzde 15'e indirildi.

Taslakta 'Burger' tanımına yer verilecek

Ayrıca taslakta ilk kez ‘Burger’ tanımına yer verilerek üretim şekli belirleniyor. Burger tanımı taslakta, ‘Kıyılmış büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinin biri veya birkaçının karışımına, büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenlerinden biri veya birkaçı ilave edilerek çeşitli şekillerde hazırlanan pişirilmeye hazır kırmızı veya kanatlı et karışımını veya pişirilmiş et ürünü’ şeklinde yapılıyor.

Sucukta kalsiyum limiti güncelleniyor

Taslak düzenlemede sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk gibi et ürünlerinde ürün kriterlerinin tespitinin kolaylaştırılmasına yönelik hükümler bulunuyor. Ayrıca, ısıl işlem görmüş kanatlı sucuk için belirlenen kalsiyum limiti güncelleniyor.