Exxon, elekrtikli araç bataryaları için lityum üretecek

Exxon Mobil, elektrikli araç bataryalarının önemli bir bileşeni olan lityumunda "lider üretici" olmayı planladığını açıkladı. Şirketin önemli lityum yataklarına sahip olduğu bilinen Arkansas eyaletinde lityum üretiminin ilk aşaması için çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, ilk lityum üretiminin 2027'ye kadar gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, Exxon Mobil'in 2030'a kadar ise elektrikli araçların lider lityum tedarikçisi olmayı hedeflediği kaydedildi.

Lityum talebinin 2030'a kadar dört katına çıkmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, bugün lityumun üretiminin neredeyse tamamının Kuzey Amerika dışında gerçekleştiği belirtildi.