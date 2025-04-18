Faiz artışı etkisi: JPMorgan, TCMB beklentilerini yukarı çekti

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan faiz artırımının ardından yıl sonu için politika faiz beklentisini yükseltti.

JPMorgan'ın konu ile ilgili değerlendirme notunda, TCMB politika faizi için yıl sonu beklentisinin daha önceki yüzde 35 yerine artık yüzde 38 olduğu belirtildi.

TCMB, dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan yükselterek yüzde 46'ya çıkardı.

JPMorgan, TCMB'nin haziran ayı toplantısını pas geçerek, faiz indirim döngüsüne temmuz ayında 200 baz puan ile başlayacağını öngörüyor.

Kurum, Türkiye için enflasyon tahminini de son dönemde yaşanan zirai don afetini gerekçe göstererek yüzde 29,5'ten yüzde 30,0'a çıkardı.

Goldman Sachs da yayımladığı notta TCMB'nin faiz indirimine temmuz ayında başlayacağını öngörmüş ve yıl sonu tahminini yüzde 28,5'ten yüzde 33,0'e çıkarmıştı.