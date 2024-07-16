FATF, kayyım kurumu önerdi

CANAN SAKARYA/ANKARA

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantılarında Türkiye’ye Adalet Bakanlığı ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı içerisinde kayyımlık kurumu kurulması yönünde tavsiye kararı sunuldu. Meclis Adalet Komisyonun kabul edilen ve önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurul gündemine gelecek olan 9. Yargı Paketinde yer alan düzenlemeyle, terörizmin finansmanı suçlarının işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunduğu durumlarda, şirketlere 5 yıl süreyle TMSF kayyım olarak atanacak.

Düzenlemenin görüşüldüğü Adalet Komisyonunda bilgi veren Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Mehmet Ökmen, kayyımlık müessesinin soruşturma veya kovuşturma devam ederken delil elde etmek ve muhafaza etmek anlamında bir koruma tedbiri olduğunu belirterek, kayyımlık müessesesinin tamamlayıcı unsuru olarak kamuda bir kayyımlık kurumunun kurulması gerektiğini söyledi.

Ökmen, “Kayyımlık kurumu maalesef ülkemizde henüz kurulmuş değil. Bunun ya Maliye Bakanlığı içinde ya da Adalet Bakanlığı içinde bir müessese olarak faaliyete geçmesi gerekiyor. Bu, şu an geçici olarak TMSF üzerinden yapılıyor, 2018’den beri TMSF geçici süreli olarak kayyımlık müessesesi olarak belirlenmiş durumda. Geçen hafta OECD ve FATF kapsamında yaptığımız toplantılarda ülkemizin bir kayyımlık müessesesini oluşturması gerektiği yönünde bize tavsiye kararları sunuldu. Bu çerçevede ilerleyen zamanda bu oluşturulacaktır muhtemelen ama o zamana kadar, 5 yıllığına TMSF bu görevi icra ediyor” dedi. Halen hem terörden dolayı el konulan, hem de suçtan kaynaklanan TCK’nın 282 maddesi kapsamında malvarlığı değerini aklama suçundan el konulan şirketler bulunduğunu hatırlatan

Ökmen, “Fenomenlerin şirketlerine el konuldu. Orada ciddi anlamda şirket ve sermaye var ve bunların yönetilmesi gerekiyor. Bunlara sıradan üçüncü kişileri atayarak profesyonel olarak yönetmemiz mümkün değil. Kurumsal bir yapının ve profesyonel bir ekibin bunları yönetmesi gerekiyordu. Bu nedenle şu an geçici olarak TMSF’nin bunu yapması gerekiyor, buna ihtiyaç var” değerlendirmesi yaptı.

5 yıl süreyle TMSF kayyım olarak atanacak

9. Yargı Paketinde yer alan düzenlemeye göre; suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde şirketlere, veya malvarlığı değerlerine kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, 5 yıl süreyle TMSF kayyım olarak atanabilecek.

Şirketlerin genel kurul yetkileri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın TMSF tarafından kullanılacak. Bu şirketlerin veya malvarlığı değerlerinin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle şirketin veya varlıklarının ya da malvarlığı değerlerinin kısmen veya tamamen satılmasına veya feshi ile tasfiyesine TMSF tarafından karar verilebilecek.

Satış ve tasfi ye işlemleri, ilgili şirketin yönetim/müdürler kurulu veya malvarlığı değerleri, kayyım temsilcileri ya da TMSF tarafından yerine getirilecek. Satış ve tasfi ye işlemlerinde, azınlık hisselerinin sahiplerinin rızası aranmayacak. Kayyımlık görevi TMSF tarafından yürütülen şirketler, açtıkları davalarda harçtan muaf olacak.