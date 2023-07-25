FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklentiler son artış yönünde

FEd'in fazi kararı 25 baz puanlık artış yönünde olması beklenirken yatırımcılar alıncak kararın son artırım yönünde olacağını tahmin ediyor.

Peki FED faiz kararını ne zaman açıklayacak?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı faiz kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarını bekleyen analistler, Banka’nın “şahin” adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin varlığını koruduğunu söyledi.

FED'in faiz kararı 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü TSİ ile saat 21:00'da açıklanacak.

Geçen ay güçlenen “yıl sonuna kadar iki kez 25’er baz puanlık artış” beklentisi ve bunun ne şekilde hayata geçeceğine yönelik işaretler bu haftaki toplantının karar metninde ve FED Başkanının açıklamalarında aranacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı 27 Temmuz'da

27 Temmuz’da Türkiye'de TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon Raporunu açıklayacak.

PPK’nın aldığı son iki karar, gelecekte atacağı adımlar, Bankanın enflasyon tahmini ve bunu kontrol altına almak için yapılacaklar konusunda açıklamaları yakından izlenecek.