Fed’in bekleme modunda çok uzun kalması sert inişe yol açar

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerinin ardından bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişeler arttı. Haziran olasılığını açıkça masadan kaldırdığı belirtilen açıklamaların ardından sert iniş tartışmaları da yeniden gündeme geldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerinin ardından bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişeler artarken, haziran olasılığını açıkça masadan kaldırdığı belirtilen açıklamaların ardından sert iniş tartışmaları da yeniden gündeme geldi. ABD’nin önde gelen varlık yönetim şirketlerinden Apollo Global Başekonomisti Torsten Slok bu yıl faiz indirimi yapılmaması senaryosunun, ABD’de 2025'te sert inişe yol açma riski taşıdığını söyledi. Bloomberg’e konuşan Slok pay piyasalarında şu an için yavaş bir ivme kaybı beklediğini, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı bir ortamda ise büyük kayıpların söz konusu olabileceğini belirtti. Fed’in enfl asyonla mücadele kapsamında uzun süredir uyguladığı yüksek faiz politikasının halihazırda tüketici ve şirket bütçeleriyle bölgesel bankalar üzerinde sert bir etki yarattığını ifade eden Slok, “Faiz indiriminin olmadığı bir senaryo, 2025'te sert inişi körükleme riski içeriyor” şeklinde konuştu. Fed Başkanı Powell, dün yaptığı konuşmasında, son açıklanan enfl asyon verilerine dikkati çekerek politika faizinin öngörülenden daha uzun süre yüksek kalabileceği sinyalini vermişti.

2 yıllık tahvilin getirisi %5’i test etti

Analistler, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakarken, bankanın faiz indirimine haziranda başlama ihtimali yüzde 15'e, temmuzda ise yüzde 42'ye geriledi. Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme olasılığı da yüzde 67 seviyesinde değerlendiriliyor. Bu durum, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağlarken, petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Öte yandan, Ortadoğu'da durulmayan suların tedarik kesintilerine sebep olacağı düşüncesi arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlamaya devam ediyor. Powell’ın önceki gece yaptığı açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan artarak yüzde 4,67 ile 1 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdikten sonra dün yatay bir seyir izledi. Fed’in politika faizine duyarlı iki yıllık tahvil getirisi salı günü kısa bir süre yüzde 5'i geçmişti. Powell’ın şahin söylemlerinin ardından dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 89 dolar dolayında, spot altının ons fiyatı ise tarihi yüksek seviyeye yakın 2 bin 382 dolar dolayında işlem gördü.

Powell’ın son açıklamaları faiz indirimi beklentisini iyice öteledi

Powell, Kanada Ekonomisi Washington Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmada merkez bankasının politika faizini beklenilenden daha uzun süre yüksek tutması gerekebileceğini söyledi. Para politikasını gevşetmeden önce enfl asyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güvene ihtiyaç duyduklarını yineleyen Powell, geçen yılın ikinci yarısında elde edilen düşük enfl asyon verilerine aşırı tepki vermemek için daha fazla güven aradıklarını hatırlattı. Powell "Son veriler, bize açıkça daha fazla güven vermedi; bunun yerine bu güvene ulaşmanın muhtemelen beklenenden daha uzun süreceğini gösteriyor" ifadesini kullandı. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jeff erson da, görünümün hala oldukça belirsiz olduğuna işaret ederek, "Eğer gelen veriler enfl asyonun şu anda beklediğimden daha kalıcı olduğunu gösterirse, politikanın mevcut kısıtlayıcı duruşunun daha uzun süre devam etmesi uygun olacaktır" ifadesini kullandı.