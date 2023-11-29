Financial Times Türkiye'yi zorda bırakabilecek hesabı yazdı

Türkiye’nin Rusya askeri bağlantılı mal ihracatı bu yıl artarken, konu Financial Times gazetesince irdelendi. Gazete, Batı’daki NATO üyesi ülkenin hassas Batı malları için bir kanal görevi üstlendiği yolundaki kaygıları artırdığını yazdı.

Rus ordusu için gerekli olan 45 kategorideki sivil mal ABD, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Japonya’nın ihracat kontrollerine tabi. Bunlar arasında mikroçipler, teleskopik görüş de dahil olmak üzere iletişim ekipman ve parçaları bulunuyor.

158 milyon dolar ihracat yaptı

FT’nin haberine göre; Türkiye Ocak-Eylül 2023 arasında Rusya ve başkaca beş eski Sovyet ülkesine 158 milyon dolar tutarında bu tür mal ihracatı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ki bu rakam, 2015-2021 yılları arasındaki savaş öncesi ortalama olan 28 milyon dolardan çok daha fazla.

Türkiye’nin G7 ülkelerinden bu mallara yönelik ithalatı ise 2015-2021 ile kıyaslandığında benzer şekilde yüzde 60 artış gösterdi.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda kıdemli araştırmacı olarak görev yapan ve Kiev Ekonomi Okulu'nda dış politikadan sorumlu başkan yardımcısı olan Elina Ribakova FT'ye verdiği demeçte, "Bu malların Rusya'ya gittiği çok açık" dedi.

Kazakistan örneğiyle anlattılar

Türkiye'nin ihracatı Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yönelik olarak etiketleniyor, ancak bu ülkelerdeki yetkililer ithalatın arttığını bildirmiyor.

Örneğin, Türkiye'nin verilerine göre bu yılın ilk dokuz ayında Kazakistan'a 61 milyon dolarlık mal ihraç edilirken, Kazakistan Türkiye'den sadece 6,6 milyon dolar değerinde mal aldığını bildirdi.

FT'nin haberine göre bu mallar muhtemelen doğrudan Rusya'ya taşınıyor ve burada seyir füzeleri, insansız hava araçları ve helikopterlerde kullanılıyor.

ABD'li ve Avrupalı yetkililer konuyu Türkiye'ye ileterek Türk şirketlerine yönelik yaptırımların arttırılmasını talep ettiler.

FT'nin aktardığına göre Türk Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadıklarını ancak ülke üzerinden yaptırımların delinmesini önlemek için çalıştıklarını ve yaptırım delme girişimlerinin "yaptırımlar konusunda eğitimsiz ya da kayıtsız olan belirsiz ve önemsiz kuruluşlardan" geldiğini söyledi.