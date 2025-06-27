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Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Hangi konular görüşüldü?

Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek başkanlığında toplanırken; toplantıda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümü kapsamlı bir şekilde ele alındığı duyuruldu.

Haber Merkezi
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Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Hangi konular görüşüldü?
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Finansal İstikrar Komitesi, jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla makro finansal istikrarın daha da güçleneceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Mehmet Şimşek'in başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'na ilişkin bilgi verildi.

Toplantıda, dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla makro finansal istikrarın daha da güçleneceği değerlendirilmiştir. Bankacılık alanında ticari ve bireysel kredi gelişmeleri analiz edilmiş, sermaye ve para piyasalarındaki son dönem gelişmeler ve görünüme yönelik istişarelerde bulunulmuştur. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

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